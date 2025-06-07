Букмекеры оценили шансы Гауфф спасти теннис в финале Ролан Гаррос 2025

7 июня состоится финальный матч Открытого чемпионата Франции 2025 в женском одиночном разряде.

В поединке за трофей сойдутся Арина Соболенко (WTA 1) и Коко Гауфф (США, WTA 2). Встреча состоится на корте имени Филиппа Шатрие и начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния букмекерские конторы выставили актуальные котировки. Фавориткой является Соболенко, на победу которой можно поставить с коэффициентом 1.44. Шансы Гауфф расцениваются в 2.99.

На то, что в матче будет три сета, коэффициент составляет 2.41. На две партии – 1.62.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча Арина Соболенко – Коко Гауфф.

Основные коэффициенты на финал РГ-2025 Соболенко – Гауфф: