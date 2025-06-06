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Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 11:19 | Обновлено 06 июня 2025, 11:20
471
0

«Нужно освежать команду». Лупашко заговорил о трансферах Карпат

Коуч заявил, что «львам» нужно точечно усилить состав

06 июня 2025, 11:19 | Обновлено 06 июня 2025, 11:20
471
0
«Нужно освежать команду». Лупашко заговорил о трансферах Карпат
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко рассказал о трансферных планах «львов» на летнее межсезонье. Специалист заявил, что клуб нуждается в точечном усилении.

Мы сейчас на том этапе, когда мы можем фокусироваться на точечном усилении. Нам не нужно, как это было прошлым летом – восемь или десять игроков. Нам нужно два-три футболиста.

Нужно освежать команду, заполнять ребятами, которые будут голодными. Из-за их работы и новой энергии мы должны получать такой импульс в коллективе, что другие будут смотреть на них и работать так же. Потому что новые игроки всегда хотят добыть в борьбе свое место под солнцем и так должно быть всегда.

«Мы уже на том этапе, когда будем каждое трансферное окно думать о нескольких футболистах и ​​на выходе из команды так же. Основное – игроки, которые дадут нам качество, придут и смогут сразу создавать серьезную конкуренцию для тех футболистов, которые у нас являются основными», – заявил Лупашко.

В прошлом сезоне «львы» заняли шестую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 46 турнирных баллов после 30 сыгранных матчей.

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трансферы трансферы УПЛ Владислав Лупашко Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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