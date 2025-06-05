ЛУПАШКО: «Будут все удивлены, когда узнают соперников Карпат в спаррингах»

Наставник «Карпат» Владислав Лупашко рассказал о планах команды на летнее межсезонье, которое клуб планирует провести в Австрии:

«Зимой встал вопрос о летнем межсезонье. Когда мы разговаривали, я сказал, что очень важно иметь хорошие спарринги. Если у клуба есть возможность поехать на зарубежный сбор – хорошо. Если такой возможности выехать нет... Тогда мы, условно говоря, готовимся во Львове, выезжаем, играем матч и возвращаемся. То есть акцент нужно делать на качестве спаррингов – это важно.

От меня был запрос исключительно на условия: футбольное поле должно быть хорошего качества, чтобы у нас была возможность восстанавливаться и качественно питаться, чтобы провести этот сбор на должном уровне. Все остальное – город проживания, город, локация – вообще не обсуждалось. Страна – все, как считает клуб, как будет выгоднее для клуба – мы со всем соглашаемся. Главное, снова-таки, акцент: обеспечьте нам качественные спарринги. И я думаю, что болельщики будут впечатлены теми спаррингами, которые у нас будут.

Обычно все подбирают спарринги для того, чтобы подтвердить свою силу во время сборов. Нам сказали, что, условно говоря, делят команду: основа – не основа. И играют так – основа играет с хорошей командой, не основа – с посредственным соперником, чтобы не было каких-то негативных результатов. Мы сказали: нет. Подбирайте нам только сильные спарринги. Если соперник будет сильнее, если мы будем слабее и нас будут обыгрывать – ничего страшного.

Вы видели – примерно все это уже видели зимой, когда мы давали возможность играть всем. Играл Колесник, выходил, пропускал, и потом мы выигрывали этот матч. И проигрывали, когда были не в тонусе, а соперник был за неделю до старта чемпионата. Все это не так важно. Ну, как по мне. Снова-таки, я понимаю, что кто-то может делать выводы по товарищеским матчам.

Но мы будем стараться показывать качественную игру в каждом матче. Но мы не собираемся выигрывать любой ценой. Мы будем давать возможность всем играть, в том числе молодым, чтобы они получали этот опыт. Поэтому, снова-таки, когда вы увидите наши спарринги, вы все будете впечатлены, приятно впечатлены тем, что у нас есть возможность играть с такими командами».