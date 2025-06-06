Чемпионат мира06 июня 2025, 08:53 |
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Чили – Аргентина – 0:1. Победный гол Альвареса. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура отбора на ЧМ-2026 в Южной Америке
06 июня 2025, 08:53 |
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В пятницу, 6 июня, состоялся матч 25-го утра отбора на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Чили и Аргентины.
Встречу принимал стадион «Насиональ» в Сантьяго.
Гости, подошедшие к игре в статусе фаворита, добыли победу. Единственный мяч аргентинцев на счету нападающего Хулиана Альвареса.
После матча Аргентина с 34 очками осталась 1-й в турнирной таблице, а Чили с 10 баллами – 10-м.
Южная Америка. Квалификация к Чемпионату мира
Чили – Аргентина – 0:1
Гол: Альварес, 16
Видеообзор матча:
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