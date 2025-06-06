Чили – Аргентина – 0:1. Победный гол Альвареса. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 6 июня, состоялся матч 25-го утра отбора на чемпионат мира в Южной Америке между сборными Чили и Аргентины.

Встречу принимал стадион «Насиональ» в Сантьяго.

Гости, подошедшие к игре в статусе фаворита, добыли победу. Единственный мяч аргентинцев на счету нападающего Хулиана Альвареса.

После матча Аргентина с 34 очками осталась 1-й в турнирной таблице, а Чили с 10 баллами – 10-м.

Южная Америка. Квалификация к Чемпионату мира

Чили – Аргентина – 0:1

Гол: Альварес, 16

Видеообзор матча: