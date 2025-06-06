Месси сыграл во втором тайме. Аргентина минимально победила Чили

6 июня в матче 15-го тура квалификации к чемпионату мира в Южной Америке встретились сборные Чили и Аргентины.

Для хозяев поля эта игра была очень важной, ведь именно она позволяла команде надеяться на финальную часть мундиаля.

Но чилийцы пропустили на 16-й минуте. Голом отметился Хулиан Альварес.

Аргентинцы могли отличиться еще в первом тайме, но фортуна была на стороне хозяев.

Во втором тайме на поле появился Лионель Месси, но забить ему не удалось.

В конце матча чилийцы создали несколько моментов, но сравнять счет команде не удалось.

В итоге минимальная победа Аргентины, которая находится на первой строчке с активом в 34 очка. Чили остается на последней позиции. У команды всего 10 набранных баллов.

Парагвай одержал победу над Уругваем. В первом тайме счет открыл Матиас Галарса, а во втором пенальти реализовал Хулио Энкисо.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Южная Америка. Квалификация к Чемпионату мира

Чили – Аргентина – 0:1

Гол: Альварес, 16

Парагвай – Уругвай – 2:0

Голы: Галарса, 13, Енкисо, 81 (пенальти)