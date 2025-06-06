Месси сыграл во втором тайме. Аргентина минимально победила Чили
Чемпионам мира хватило гола Хулиана Альвареса
6 июня в матче 15-го тура квалификации к чемпионату мира в Южной Америке встретились сборные Чили и Аргентины.
Для хозяев поля эта игра была очень важной, ведь именно она позволяла команде надеяться на финальную часть мундиаля.
Но чилийцы пропустили на 16-й минуте. Голом отметился Хулиан Альварес.
Аргентинцы могли отличиться еще в первом тайме, но фортуна была на стороне хозяев.
Во втором тайме на поле появился Лионель Месси, но забить ему не удалось.
В конце матча чилийцы создали несколько моментов, но сравнять счет команде не удалось.
В итоге минимальная победа Аргентины, которая находится на первой строчке с активом в 34 очка. Чили остается на последней позиции. У команды всего 10 набранных баллов.
Парагвай одержал победу над Уругваем. В первом тайме счет открыл Матиас Галарса, а во втором пенальти реализовал Хулио Энкисо.
Южная Америка. Квалификация к Чемпионату мира
Чили – Аргентина – 0:1
Гол: Альварес, 16
Парагвай – Уругвай – 2:0
Голы: Галарса, 13, Енкисо, 81 (пенальти)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пять забитых голов и четыре пропущенных позволили испанцам попасть в финал, где их ждет Португалия
Клуб отдал 10-й номер украинца Коулу Палмеру