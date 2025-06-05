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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Чили
06.06.2025 04:00 - : -
Аргентина
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05 июня 2025, 02:54 | Обновлено 05 июня 2025, 02:55
23
0

Чили – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026

Поединок состоится 6 июня в 04:00 по Киеву

05 июня 2025, 02:54 | Обновлено 05 июня 2025, 02:55
23
0
Чили – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

6 июня на Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос пройдет матч 15-го тура отбора на чемпионат мира в в Южной Америке, в котором сборная Чили сыграет против сборной Аргентины. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Чили

Команда была на пике десять лет назад. Повторно выйдя на чемпионате мира в плей-офф, потом она дважды кряду, в 2015-м и 2016-м, выигрывала Копа Америка... А дальше будто обрезало! Но потом и на континентальном уровне все ухудшалось - вплоть до того, что в 2024-м году не вышли в плей-офф кубка. И на чемпионаты мира футболисты перестали попадать.

Уже очевидно, что не будет чилийцев и на мундиале-2026. Тут уже идет вопрос о борьбе за остатки своей репутации. Ведь на данный момент в активе две победы и 10 очков - наравне с Перу и хуже даже, чем у Боливии. И сейчас будет предпоследний домашний поединок, очевидно, что в нем подопечные Рикардо Гареки попытаются победить.

Аргентина

Сборная, наоборот, смогла наконец-то оправдывает ожидания. Тут всегда хватало звезд, но все заканчивалось максимум выходом в финал - и очередным поражением там. Месси даже в сердцах объявлял, что заканчивает международную карьеру. Но в итоге при Скалони он поднял над головой и столь желанный кубок чемпиона мира, и, уже дважды кряду, трофей Копа Америка.

Несмотря на такие громкие успехи, пока что аргентинцы в целом продолжают держать планку высоко. Они с отрывом лидируют в квалификации, превзойдя отметку в 30 очков. Да, бывают осечки, прошлой осенью даже Парагваю проиграли. Но зато в марте разгромили Бразилию 4:1. Это при том, что тот сбор не смог приехать Месси, а матч из-за повреждения пропускал еще и Лаутаро Мартинес!

Статистика личных встреч

За всю долгую историю чилийцы только однажды, в 2008-м году, обыгрывали этого соперника в основное время. Более того, все три крайних очных поединка приносили победы именно Аргентине.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что худшей команде квалификации будет сложно даже дома против лучшей. Верим, что гости снова выиграют (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Чили
6 июня 2025 -
04:00
Аргентина
Победа Аргентины 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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