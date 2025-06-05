Олимпиакос ведет переговоры по игроку, признанному лучшим в УПЛ-2024/25

22-летний вингер «Александрии» Хуан Альвина Безерра в летнее трансферное окно может покинуть не только свой нынешний клуб, но и украинскую Премьер-лигу.

По информации источников Sport.ua, предметный интерес к бразильцу ныне проявляет «Олимпиакос». Греческий клуб начал переговорный процесс с «Александрией», однако пока неясно, насколько стороны окажутся близки в своих оценках трансферной стоимости Безерры.

В январе нынешнего года сообщалось, что «Александрия» хочет выручить за Безерру от 4 до 5 миллионов евро. Ныне украинский клуб снизил запросную позицию, однако все равно хочет получить за бразильца больше 1,5 миллионов евро, в которые вингер оценен порталом Transfermarkt.

По итогам сезона-2024/25 Хуан Альвина Безерра был признан лучшим игроком УПЛ по оценкам Sport.ua.