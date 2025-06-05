Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олимпиакос ведет переговоры по игроку, признанному лучшим в УПЛ-2024/25
Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 17:17 |
805
0

Олимпиакос ведет переговоры по игроку, признанному лучшим в УПЛ-2024/25

Хуан Альвина Безерра может вскоре оказаться в греческой Суперлиге

05 июня 2025, 17:17 |
805
0
Олимпиакос ведет переговоры по игроку, признанному лучшим в УПЛ-2024/25
fco.com.ua. Хуан Альвина Безерра (№ 33)

22-летний вингер «Александрии» Хуан Альвина Безерра в летнее трансферное окно может покинуть не только свой нынешний клуб, но и украинскую Премьер-лигу.

По информации источников Sport.ua, предметный интерес к бразильцу ныне проявляет «Олимпиакос». Греческий клуб начал переговорный процесс с «Александрией», однако пока неясно, насколько стороны окажутся близки в своих оценках трансферной стоимости Безерры.

В январе нынешнего года сообщалось, что «Александрия» хочет выручить за Безерру от 4 до 5 миллионов евро. Ныне украинский клуб снизил запросную позицию, однако все равно хочет получить за бразильца больше 1,5 миллионов евро, в которые вингер оценен порталом Transfermarkt.

По итогам сезона-2024/25 Хуан Альвина Безерра был признан лучшим игроком УПЛ по оценкам Sport.ua.

По теме:
Капитану Барселоны не сказали, что намерены его продать. Он разгневан
У Ман Сити будет два новичка до старта Клубного ЧМ. Названы фамилии
«Есть интересующие игроки». Пономарев рассказал о трансферных планах ЛНЗ
Хуан Альвина Безерра Александрия трансферы УПЛ трансферы Олимпиакос Пирей
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Футбол | 04 июня 2025, 23:09 2
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?

Все четверо футболист играли за одесский Черноморец в весенней части сезона

ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
Футбол | 04 июня 2025, 18:28 5
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг

Партей может получить контракт, а Нето, Стерлинг, Жоржиньо и Тирни уходят

ОФИЦИАЛЬНО. Обнародована заявка сборной Украины для участия в Евро U-21
Футбол | 05.06.2025, 10:21
ОФИЦИАЛЬНО. Обнародована заявка сборной Украины для участия в Евро U-21
ОФИЦИАЛЬНО. Обнародована заявка сборной Украины для участия в Евро U-21
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Футбол | 04.06.2025, 21:21
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Президент Наполи: «Это просто смешно. Мы каждый день покупаем 70 игроков»
Футбол | 05.06.2025, 16:22
Президент Наполи: «Это просто смешно. Мы каждый день покупаем 70 игроков»
Президент Наполи: «Это просто смешно. Мы каждый день покупаем 70 игроков»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
04.06.2025, 02:31 12
Футбол
Искусственный интеллект уже определил чемпионов Ролан Гаррос 2025
Искусственный интеллект уже определил чемпионов Ролан Гаррос 2025
04.06.2025, 02:05 1
Теннис
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
04.06.2025, 00:16 2
Футбол
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
04.06.2025, 19:41 6
Футбол
Дебютант УПЛ отказался подписывать экс-звезду киевского Динамо
Дебютант УПЛ отказался подписывать экс-звезду киевского Динамо
04.06.2025, 09:44 2
Футбол
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
03.06.2025, 22:01 2
Теннис
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
03.06.2025, 17:05 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем