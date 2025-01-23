Источник: лидер Александрии остается в команде, его сватали в Лудогорец

Один из ключевых игроков «Александрии» Хуан Альвин Безеерра пока остается в команде.

Ранее появлялись слухи об интересе к 21-летнему бразильцу со стороны болгарского «Лудогорца», которым руководит хорватский специалист Игор Йовичевич, экс-коуч Шахтера. Однако это были только разговоры без конкретных договоренностей.

Кроме того, «Александрия» установила высокую трансферную цену на игрока – около 4–5 млн евро. Это, возможно, и сдерживает новые предложения.

Беззера присоединился к «горожанам» летом 2023 года как свободный агент. В текущем сезоне бразильский вингер провел за «Александрию» 17 матчей УПЛ и забил 4 гола. Трансферная стоимость футболиста, по данным веб-портала Transfermarkt, оценивается в 1 млн. евро.