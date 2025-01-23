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Украина. Премьер лига
23 января 2025, 03:23 | Обновлено 23 января 2025, 04:41
193
0

Источник: лидер Александрии остается в команде, его сватали в Лудогорец

Клуб УПЛ хочет получить за трансфер Хуана Альвины Безерра 4–5 млн евро

23 января 2025, 03:23 | Обновлено 23 января 2025, 04:41
193
0
Источник: лидер Александрии остается в команде, его сватали в Лудогорец
ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

Один из ключевых игроков «Александрии» Хуан Альвин Безеерра пока остается в команде.

Ранее появлялись слухи об интересе к 21-летнему бразильцу со стороны болгарского «Лудогорца», которым руководит хорватский специалист Игор Йовичевич, экс-коуч Шахтера. Однако это были только разговоры без конкретных договоренностей.

Кроме того, «Александрия» установила высокую трансферную цену на игрока – около 4–5 млн евро. Это, возможно, и сдерживает новые предложения.

Беззера присоединился к «горожанам» летом 2023 года как свободный агент. В текущем сезоне бразильский вингер провел за «Александрию» 17 матчей УПЛ и забил 4 гола. Трансферная стоимость футболиста, по данным веб-портала Transfermarkt, оценивается в 1 млн. евро.

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Хуан Альвина Безерра Александрия трансферы трансферы УПЛ Игор Йовичевич Лудогорец
Николай Степанов Источник: Telegram
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