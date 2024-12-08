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Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 13:48 | Обновлено 08 декабря 2024, 13:50
1248
0

В клубе-лидере УПЛ отреагировали на слухи о продаже звезды в Европу

Иван Телько не опроверг информацию о возможном переходе Безерии в «Лудогорец»

08 декабря 2024, 13:48 | Обновлено 08 декабря 2024, 13:50
1248
0
В клубе-лидере УПЛ отреагировали на слухи о продаже звезды в Европу
ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько прокомментировал слухи о возможном переходе бразильского вингера Хуана Альвины Безерры в болгарский «Лудогорец».

– Сейчас в СМИ сообщают о предметном интересе к Безерре со стороны «Лудогорца». Правда ли это и были ли предложения были по другим игрокам?

– Конечно, когда команда идет вверху турнирной таблицы, когда ребята показывают хороший результат, то почти по каждому из футболистов будет тот или иной интерес. Это не обязательно какие-то «бумаги», которые поступают в клуб. Это обычно на уровне разговоров: один спортивный директор поинтересовался у другого, агенты, компании, консалтинговые и все вокруг. Все что-то спрашивают, но пока ни одного предметного разговора ни об одном из наших футболистов у нас нет.

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трансферы Александрия Лудогорец трансферы УПЛ Хуан Альвина Безерра Иван Телько
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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