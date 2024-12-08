В клубе-лидере УПЛ отреагировали на слухи о продаже звезды в Европу

Спортивный директор «Александрии» Иван Телько прокомментировал слухи о возможном переходе бразильского вингера Хуана Альвины Безерры в болгарский «Лудогорец».

– Сейчас в СМИ сообщают о предметном интересе к Безерре со стороны «Лудогорца». Правда ли это и были ли предложения были по другим игрокам?

– Конечно, когда команда идет вверху турнирной таблицы, когда ребята показывают хороший результат, то почти по каждому из футболистов будет тот или иной интерес. Это не обязательно какие-то «бумаги», которые поступают в клуб. Это обычно на уровне разговоров: один спортивный директор поинтересовался у другого, агенты, компании, консалтинговые и все вокруг. Все что-то спрашивают, но пока ни одного предметного разговора ни об одном из наших футболистов у нас нет.