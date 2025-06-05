Испания U21

Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 июня в 21:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Испании
6 июня в 21:30 состоится товарищеский матч между молодежными сборными Испании и Украины.
Игра Испания U-21 – Украина U-21 пройдет в испанском городе Алькоркон на стадионе Санто Доминго.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Этот спарринг рассматривается тренерским штабом Унаи Мельгосы как генеральная репетиция перед стартом Евро-2025 U-21.
Молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
Состав молодежной сборной Украины на Евро-2025 U-21
Вратари: 1. Руслан Нещерет (Динамо Киев), 12. Георгий Ермаков (Александрия), 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания).
Защитники: 2. Константин Вивчаренко, 4. Тарас Михавко (оба – Динамо Киев), 3. Илья Крупский (Ворскла Полтава), 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), 13. Владимир Салюк (Металлист 1925 Харьков), 14. Эдуард Козик (Колос Ковалевка), 15. Виталий Роман (Рух Львов), 16. Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция).
Полузащитники: 6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все – Динамо Киев), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба – Карпаты Львов), 17. Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), 18. Александр Яцык (Заря Луганск), 19. Антон Царенко (Лехия, Польша), 20. Владислав Велетень (Колос Ковалевка).
Нападающие: 10. Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), 11. Владислав Ванат (Динамо Киев).
Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводят MEGOGO и УАФ.
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