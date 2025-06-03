Украина U-21 – Мурсия U-21 – 4:0. Спарринг в Испании. Видео голов и обзор
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Молодежная сборная Украины U-21 во время учебно-тренировочного сбора в Испании 2 июня провела товарищеский поединок с местным клубом Мурсия U-21.
Матч состоялся в Аликанте и стал частью подготовки к финальной части Евро-2025 U-21. Украинская команда одержала победу со счетом 4:0, а забитыми мячами отметились Богдан Вьюнник, Назар Волошин, Владислав Ванат и Владислав Велетень.
Генеральной репетицией перед финалом европейского первенства для подопечных Унаи Мельгосы станет товарищеский матч Испания U-21 – Украина U-21, который состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене Санто Доминго Стэдиум.
А затем молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
Товарищеский матч. 2 июня 2025. Аликанте (Испания)
Украина U-21 – Мурсия U-21 – 4:0
Голы: Вьюнник, Волошин, Ванат, Велетень
Видео голов и обзор матча
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