Украина U-21 – Мурсия U-21 – 4:0. Спарринг в Испании. Видео голов и обзор

Молодежная сборная Украины U-21 во время учебно-тренировочного сбора в Испании 2 июня провела товарищеский поединок с местным клубом Мурсия U-21.

Матч состоялся в Аликанте и стал частью подготовки к финальной части Евро-2025 U-21. Украинская команда одержала победу со счетом 4:0, а забитыми мячами отметились Богдан Вьюнник, Назар Волошин, Владислав Ванат и Владислав Велетень.

Генеральной репетицией перед финалом европейского первенства для подопечных Унаи Мельгосы станет товарищеский матч Испания U-21 – Украина U-21, который состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене Санто Доминго Стэдиум.

А затем молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

Товарищеский матч. 2 июня 2025. Аликанте (Испания)

Украина U-21 – Мурсия U-21 – 4:0

Голы: Вьюнник, Волошин, Ванат, Велетень

Видео голов и обзор матча