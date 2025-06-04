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Товарищеские матчи
04 июня 2025, 20:56 |
341
1

Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 6 июня в 21:30 по Киеву

04 июня 2025, 20:56 |
341
1
Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на товарищеский матч
УАФ

В пятницу, 6 июня, сборная Украины U-21 проведет контрольный матч. Соперником станет сборная Испании U-21. Поединок в пройдет в испанском городе Алькоркон на арене «Санто Доминго Стедиум» и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Испания U-21

Сборная Испании U-21, как и сборная Украины, ведет по подготовку к Евро U-21. Испанцы будут выступать в группе А вместе со сборными Словакии, Италии и Румынии. Первый матч на турнире сборная Испании U-21 сыграет со сборной Словакии 11 июня. Этот поединок и откроет молодежный чемпионат Европы.

Отборочный турнир к Евро- 2025 U-21 сборная Испании провела без поражений. Команда играла в группе со сборными Бельгии, Шотландии, Венгрии, Казахстана и Мальты. Испанцы сыграли вничью с Бельгийцами, а остальные поединки выиграли. В марте 2025 года сборная провела два контрольных поединка. Команда сыграла вничью со сборной Чехии U-21 (2:2) и проиграла сборной Германии U-21 со счетом 1:3.

Украина U-21

Сборная Украины U-21 на Евро-2025 будет играть в группе D. Соперниками станут сборные Финляндии, Нидерландов и Дании. Именно матчем с датчанами 12 июня украинцы начнут выступление на турнире. Сборная Украины попала на Евро-2025 U-21, заняв второе место в своей отборочной группе. Украинцы пропустили вперед сборную Англии и опередили сборные Сербии, Северной Ирландии, Люксембурга и Азербайджана.

В марте сборная Украины провела два контрольных матча. Команда сыграла вничью со сборной Словении U-21 (1:1) и со счетом 2:3 уступили сборной Польши U-21. На учебно-тренировочных сборах сборная Украины U-21 провела спарринг с «Мурсией» U-21 и одержала победу со счетом 4:0

Личные встречи

Команды провели между собой пять матчей. Сборная Испании U-21 одержала три победы. Еще две встречи завершилась вничью.

Прогноз

Тренеры все еще могут позволить себе эксперименты. Возможен вариант, что забьют обе команды (коэффициент – 1,9).

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Испания U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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0:5 в пользу испанцев.
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