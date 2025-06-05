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  4. Свитолина сделала прогноз на полуфинал Ролан Гаррос Соболенко – Свентек
Ролан Гаррос
05 июня 2025, 05:05 |
264
0

Свитолина сделала прогноз на полуфинал Ролан Гаррос Соболенко – Свентек

Элина отдает предпочтения Иге в предстоящем поединке за решающий матч мейджора

05 июня 2025, 05:05 |
264
0
Свитолина сделала прогноз на полуфинал Ролан Гаррос Соболенко – Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Арина Соболенко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мнением о предстоящем матче 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 между Ариной Соболенко и Игой Свентек:

– В полуфинале мы увидим Игу Свентек против Арины Соболенко. Как вы считаете, кто из них будет сильнее?

– Трудно сказать. Обе – топ-игроки. Они обе очень хорошо выступают на этом турнире, и в прошлом уже играли много матчей друг против друга. Кажется, часть тех матчей была в пользу Свентек, часть – в пользу Соболенко.

Трудно сказать. Мне кажется, шансы 50 на 50, но, знаете, Ига уже выигрывала здесь несколько раз. Кажется, она снова в хорошей форме. Поэтому, думаю, она имеет преимущество именно на этом корте благодаря большому количеству побед, которые она здесь одержала. Она очень уверенно себя здесь чувствует, – сказала Элина на пресс-конференции после поражения Свентек в четвертьфинале РГ.

Соболенко и Свентек проведут 13-е очное противостояние (счет 8:4 в пользу Иги). Теннисистки выйдут на корт имени Филиппа Шатрие в 16:00 по Киеву.

Sport.ua подготовил анонс поединка, а также проведет видеотрансляцию.

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Элина Свитолина Ига Свёнтек Арина Соболенко Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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