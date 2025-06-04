5 июня, на Ролан Гаррос, свою полуфинальную встречу проведут Ига Свентек (WTA 5) и Арина Соболенко (WTA 1).

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Арина Соболенко

Белорусская «нейтралка» удерживается на вершине мирового рейтинга, она выиграла три турнира в этом сезоне, а еще три финала проиграла. На Ролан Гаррос теннисистка никогда не заходила дальше полуфинала, так что у нее есть шанс побить свой личный рекорд.

Первых трех соперниц на этом турнире Соболенко практически не заметила, пострадали «нейтралка» Рахимова – 6:1, 6:0, швейцарка Тайхманн – 6:3, 6:1, сербка Данилович – 6:2, 6:3. Далее был непростой матч против Аманды Анисимовой – 7:5, 6:3. В последней встрече удалось пройти Чжэн – 7:6, 6:3, в первом сете отыгралась с 2:4.

У Соболенко 16 побед в 18 встречах на грунте, в текущем сезоне. Учитывая не лучшую форму соперницы, шансы на попадание в финал выглядят высокими.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Ига Свентек

Польская теннисистка проводит слабый для себя сезон, на счету спортсменки не было даже финалов, не говоря уже о титулах, максимально она доходила до полуфиналов некоторых турниров.

На Ролан Гаррос Ига приехала только с целью побеждать, она выиграла этот мейджор четыре раза за последние пять лет. Спортсменка начала с победы над словачкой Шрамковой – 6:3, 6:3, потом не оставила шансов британке Радукану – 6:1, 6:2. Далее прошла румынку Кристиан – 6:2, 7:5. Самой сложной была битва против Рыбакиной, где удалось отыграться с положения 1:6, 0:2, в итоге, выиграла второй сет – 6:3, а третий 7:5. В последнем матче Свентек справилась с украинкой Элиной Свитолиной – 6:1, 7:5. Полька выиграла 11 матчей из 14 на грунтовом покрытии в этом году.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что теннисистки играли между собой 12 раз, пока перевес на стороне Свентек – 8:4. Соперницы шесть раз пересекались на грунте, здесь тоже ведет полька – 5:1. На Ролан Гаррос теннисистки сыграют между собой впервые.

Прогноз

Это будет битва достойная финала, между собой сыграют теннисистки из топ-5. Соболенко проводит этот сезон лучше, ей букмекеры отдают минимальный перевес. Свентек играет на «своей территории», а именно грунте и любимом Ролан Гаррос.

Несмотря на отсутствие стабильности, я поставлю на победу польской спортсменки. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,08.

Прогноз Sport.ua Арина Соболенко Ига Свентек Победа Свентек 2.08 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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