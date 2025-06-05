Арина Соболенко – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос 2025
5 июня состоятся полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции 2025 в женском одиночном разряде.
Ориентировочно в 16:00 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Ига Свентек (Польша, WTA 2).
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Это будет 13-я встреча соперниц. Счет 8:4 в пользу Иги.
Победительница противостояния в финале Ролан Гаррос поборется либо против Лоис Буассон, либо против Коко Гауфф.
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