Арина Соболенко – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 июня состоятся полуфинальные матчи Открытого чемпионата Франции 2025 в женском одиночном разряде.

Ориентировочно в 16:00 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Ига Свентек (Польша, WTA 2).

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Это будет 13-я встреча соперниц. Счет 8:4 в пользу Иги.

Победительница противостояния в финале Ролан Гаррос поборется либо против Лоис Буассон, либо против Коко Гауфф.

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