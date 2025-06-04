Где смотреть онлайн полуфинальный матч Лиги наций 2024/25 Испания – Франция
Встреча состоится на стадионе МХП-Арена в Штутгарте и начнется 5 июня в 22:00 по Киеву
5 июня на МХП-Арене в Штутгарте состоится полуфинальный матч между сборными Испании и Франции.
Главным арбитром предстоящего поединка будет Майкл Оливер. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Действующие чемпионы испанцы под руководством Луиса де ла Фуэнте в четвертьфинальном противостоянии выбил Нидерланды (2:2, 3:3, пен. 6:5).
Французы во главе Дидье Дешама оформил камбек против Хорватии. В первом поединке финалисты чемпионата мира 2022 проиграли шашечным 0:2, а в ответном матче одержали победу 3:0.
Где смотреть онлайн полуфинальный матч Лиги наций 2024/25 Испания – Франция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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