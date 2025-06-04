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Лига наций
04 июня 2025, 22:57 |
86
0

Где смотреть онлайн полуфинальный матч Лиги наций 2024/25 Испания – Франция

Встреча состоится на стадионе МХП-Арена в Штутгарте и начнется 5 июня в 22:00 по Киеву

04 июня 2025, 22:57 |
86
0
Где смотреть онлайн полуфинальный матч Лиги наций 2024/25 Испания – Франция
Коллаж Sport.ua

5 июня на МХП-Арене в Штутгарте состоится полуфинальный матч между сборными Испании и Франции.

Главным арбитром предстоящего поединка будет Майкл Оливер. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Действующие чемпионы испанцы под руководством Луиса де ла Фуэнте в четвертьфинальном противостоянии выбил Нидерланды (2:2, 3:3, пен. 6:5).

Французы во главе Дидье Дешама оформил камбек против Хорватии. В первом поединке финалисты чемпионата мира 2022 проиграли шашечным 0:2, а в ответном матче одержали победу 3:0.

Где смотреть онлайн полуфинальный матч Лиги наций 2024/25 Испания – Франция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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