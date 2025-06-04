Есть ли Роналду? Полуфинал Лиги наций: Германия и Португалия назвали состав
Юлиан Нагельсман и Роберто Мартинес назвали по 11 игроков основы
4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене состоится первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» встретятся сборные Германии и Португалии.
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Сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсманна впервые в истории вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Италию (2:1, 3:3).
Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса в четвертьфинале обыграла сборную Дании (0:1, 5:2 д.в.).
Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня на «Альянц Арене». Соперником станет победитель пары Испания – Франция.
Коучи команд Юлиан Нагельсманн и Роберто Мартинес назвали по 11 игроков основы.
Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе португальской команды.
Германия и Португалия объявили стартовые составы на полуфинал Лиги наций
Германия: Тер Штеген, Антон, Кох, Та, Киммих, Горецка, Вольтемаде, Вирц, Миттельштадт, Сане, Павлович.
Португалия: Диогу Кошта, Жоау Невеш, Рубен Диаш, Инасиу, Нуну Мендеш, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Тринкау, Бруну Фернандеш, Педру Нету, Криштиану Роналду
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