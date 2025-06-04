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Лига наций
04 июня 2025, 20:55 | Обновлено 04 июня 2025, 21:57
1603
0

Есть ли Роналду? Полуфинал Лиги наций: Германия и Португалия назвали состав

Юлиан Нагельсман и Роберто Мартинес назвали по 11 игроков основы

04 июня 2025, 20:55 | Обновлено 04 июня 2025, 21:57
1603
0
Есть ли Роналду? Полуфинал Лиги наций: Германия и Португалия назвали состав
Коллаж Sport.ua. Юлиан Нагельсманн и Роберто Мартинес

4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене состоится первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встретятся сборные Германии и Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсманна впервые в истории вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Италию (2:1, 3:3).

Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса в четвертьфинале обыграла сборную Дании (0:1, 5:2 д.в.).

Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня на «Альянц Арене». Соперником станет победитель пары Испания – Франция.

Коучи команд Юлиан Нагельсманн и Роберто Мартинес назвали по 11 игроков основы.

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе португальской команды.

Германия и Португалия объявили стартовые составы на полуфинал Лиги наций

Германия: Тер Штеген, Антон, Кох, Та, Киммих, Горецка, Вольтемаде, Вирц, Миттельштадт, Сане, Павлович.

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Невеш, Рубен Диаш, Инасиу, Нуну Мендеш, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Тринкау, Бруну Фернандеш, Педру Нету, Криштиану Роналду

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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