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Лига наций УЕФА. Лига A
Германия
04.06.2025 22:00 - : -
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
04 июня 2025, 06:23 | Обновлено 04 июня 2025, 06:52
85
0

Германия – Португалия. Полуфинал Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 4 июня в 22:00 полуфинальный матч престижного турнира

04 июня 2025, 06:23 | Обновлено 04 июня 2025, 06:52
85
0
Германия – Португалия. Полуфинал Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене состоится первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встретятся сборные Германии и Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсманна впервые в истории вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Италию (2:1, 3:3).

Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса в четвертьфинале обыграла сборную Дании (0:1, 5:2 д.в.).

Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня на «Альянц Арене». Соперником станет победитель пары Испания – Франция.

Лига наций 2024/25. Сетка плей-офф

Германия – Португалия. Полуфинал Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Германия – Португалия
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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