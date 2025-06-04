4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене состоится первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встретятся сборные Германии и Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсманна впервые в истории вышла в полуфинал Лиги наций, обыграв Италию (2:1, 3:3).

Сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса в четвертьфинале обыграла сборную Дании (0:1, 5:2 д.в.).

Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня на «Альянц Арене». Соперником станет победитель пары Испания – Франция.

Лига наций 2024/25. Сетка плей-офф

Германия – Португалия. Полуфинал Лиги наций. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.