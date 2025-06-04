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Ролан Гаррос
04 июня 2025, 19:28 | Обновлено 04 июня 2025, 19:30
1981
0

Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин

4 июня из нижней части сетки дальше прошли Коко Гауфф и Лоис Буассон

04 июня 2025, 19:28 | Обновлено 04 июня 2025, 19:30
1981
0
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

4 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.

Вторая ракетка мира Коко Гауфф в трех сетах переиграла победительницу Australian Open 2025 Мэдисон Киз.

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Следующей соперницей американки будет 361-я ракетка мира Лоис Буассон – главная сенсация Ролан Гаррос. В четвертьфинале француженка в двух партиях нанесла поражение шестой сеяной Мирре Андреевой.

Днем ранее на РГ-2025 прошли четвертьфиналы в верхней части, по итогам которых далее пробились Арина Соболенко и Ига Свентек.

Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [6] – Лоис Буассон [WC] – 6:7 (6:8), 3:6
Мэдисон Киз [7] – Коко Гауфф [2] – 7:6 (8:6), 4:6, 1:6

Ролан Гаррос 2025. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Ига Свентек [5]
Лоис Буассон [WC] – Коко Гауфф [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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