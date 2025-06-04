Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
4 июня из нижней части сетки дальше прошли Коко Гауфф и Лоис Буассон
4 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки женского одиночного разряда.
Вторая ракетка мира Коко Гауфф в трех сетах переиграла победительницу Australian Open 2025 Мэдисон Киз.
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Следующей соперницей американки будет 361-я ракетка мира Лоис Буассон – главная сенсация Ролан Гаррос. В четвертьфинале француженка в двух партиях нанесла поражение шестой сеяной Мирре Андреевой.
Днем ранее на РГ-2025 прошли четвертьфиналы в верхней части, по итогам которых далее пробились Арина Соболенко и Ига Свентек.
Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [6] – Лоис Буассон [WC] – 6:7 (6:8), 3:6
Мэдисон Киз [7] – Коко Гауфф [2] – 7:6 (8:6), 4:6, 1:6
Ролан Гаррос 2025. Пары 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Ига Свентек [5]
Лоис Буассон [WC] – Коко Гауфф [2]
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