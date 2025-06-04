Женская Лига наций. Итоговые таблицы: сборная Украины вышла в Лигу A

3 июня женская сборная Украины завершила групповой этап Лиги наций выездным поединком против Хорватии. Несмотря на поражение (0:2), команда Владимира Пятенко заняла первое место в группе B и получила повышение в Лигу A.

Финальный матч носил символический характер. Все турнирные вопросы были решены еще в предыдущих турах. В ходе группового этапа сине-желтые дважды обыграли Албанию (2:1, 2:1), победили Чехию (1:0) и сыграли с ней вничью (1:1), а также добились победы в первом матче с Хорватией – 2:1.

В последнем туре, несмотря на все усилия украинок, победу отпраздновала команда Хорватии (2:0). Несмотря на поражение, сборная Украины финишировала на первом месте группы и завоевала путевку в Лигу A.

Итог группы B4 женской Лиги наций: Украина (13 очков), Чехия (13), Албания (6), Хорватия (0).

Лига наций 2025 среди женщин. Группа B4

3 июня. Карловац (Хорватия). Стадион «Бранко Чавлович-Чавлек».

Хорватия – Украина – 2:0 (1:0)

Голы: Врачевич, 11, Живкович, 52.

Албания – Чехия – 1:2

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Результаты 6-го тура

Итоговая турнирная таблица (Лига A)

Итоговая турнирная таблица (Лига B)

Итоговая турнирная таблица (Лига C)

Инфографика