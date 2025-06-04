Хорватия – Украина – 2:0. Женская Лига наций. Видео голов и обзор матча
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3 июня женская сборная Украины завершила групповой этап Лиги наций выездным поединком против Хорватии. Несмотря на поражение, команда Владимира Пятенко заняла первое место в группе B и получила повышение в Лигу A.
Финальный матч носил символический характер: все турнирные вопросы были решены еще в предыдущих турах. В ходе группового этапа сине-желтые дважды обыграли Албанию (2:1, 2:1), победили Чехию (1:0) и сыграли с ней вничью (1:1), а также добились победы в первом матче с Хорватией – 2:1.
Завершающий матч украинки провели в хорватском Карловаце против местной национальной сборной. По сравнению с предыдущей игрой против Албании, тренерский штаб сделал сразу семь изменений в стартовом составе. Свои места на поле сохранили лишь четыре футболистки – Самсон, Котик, Андрухив и Кравчук.
Начальный обмен атаками завершился неожиданным и результативным сольным проходом Врачевич на 11-й минуте. Хорватка перехватила мяч возле своей штрафной, беспрепятственно прошла полполя и нанесла точный дальний удар под самую штангу. Несмотря на активные попытки отыграться еще до перерыва, украинки не смогли сравнять счет.
В начале второго тайма хозяйки удвоили преимущество. После подачи с правого фланга Живкович воспользовалась рикошетом и с семи метров точно пробила коленом.
На 67-й минуте сине-желтые были очень близки к тому, чтобы сократить отставание. Кравчук на правом фланге продавила соперницу и прострелила на одиннадцатиметровую отметку, где Овдийчук пробила в касание низом, но вратарь спас сборную Хорватии. На 81-й минуте розыгрыш углового слева должен был завершаться взятием ворот хорваток: Козлова пробивала почти из угла вратарской – мяч пролетел над ближней перекладиной!
Так что, несмотря на все усилия украинок, победу отпраздновали хозяйки – 2:0. Впрочем, несмотря на поражение, сборная Украины финишировала на первом месте группы и завоевала путевку в Лигу A.
Лига наций 2025 среди женщин. Группа B4
3 июня. Карловац (Хорватия). Стадион «Бранко Чавлович-Чавлек».
Хорватия – Украина – 2:0 (1:0)
Голы: Врачевич, 11, Живкович, 52.
Хорватия: Бачич (к), Невркла, Балог, Врачевич, Живкович (Лойна, 75), Галич (Гардиша, 90+4), Оркич (Дульчич, 76), Спаич (Бакалар, 86), Микулица, Руделич, Чаневац.
Тренер: Ненад Гракан.
Украина: Самсон (к), Шайнюк, Котик (Корсун, 72), Ольхова, Подольская, Гирин (Ивкова, 58), Панцулая (Калинина, 72), Козлова, Андрухив (Овдийчук, 46), Кравчук, Глущенко (Петрик, 46).
Тренер: Владимир Пятенко.
Арбитр: Дебора Анекс (Швейцария).
Предупреждения: Дульчич, 88 – Петрик, 90.
Албания – Чехия – 1:2
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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