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  4. Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Ролан Гаррос
03 июня 2025, 17:05 |
1979
4

Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин

Действующая чемпионка Ига Свентек сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко

03 июня 2025, 17:05 |
1979
4
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Ига Свентек

3 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоялись матчи 1/4 финала в верхней части женского одиночного разряда.

Первая ракетка мира Арина Соболенко переиграла представительницу Китая и олимпийскую чемпионку 2024 года Чжэн Циньвень.

Соболенко вышла в 11-й полуфинал на турнирах Grand Slam и поборется за шестой финал. На Ролан Гаррос это будет ее второй матч 1/2 финала – в 2023 году на этой стадии она уступила Каролине Муховой.

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Действующая победительница мейджора и пятая сеяная Ига Свентек из Польши в двух сетах одолела украинку Элину Свитолину.

Ига добыла 26-ю победу подряд на Ролан Гаррос. За последние пять лет она четыре раза становилась чемпионкой в Париже. Для Свентек это будет пятый полуфинал за шесть лет в столице Франции. Что касается турниров Grand Slan, то Ига проведет восьмой полуфинал и поборется за шестой финал.

Ранее Ига и Арина, которая на Итоговом 2024 года стали подругами, играли между собой 12 раз. Счет 8:4 в пользу Свентек. А вот на мейджорах они встречались всего один раз – в 2022 в полуфинале US Open викторию отпраздновала полька.

4 июня состоятся четвертьфинальные противостояния в нижней части сетки: Мирра Андреева – Лоис Буассон, Мэдисон Киз – Коко Гауфф.

Ролан Гаррос 2025. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [8] – 7:6 (7:3), 6:3
Элина Свитолина [13] – Ига Свентек [5] – 1:6, 5:7

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Мельдонію по кружке,ось вам і подружки!
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+3
Pecheneg2010
Shemale VS Lesbie 
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0
AndiM
Два мужлана бл.
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-2
SosokDayany
Ну тут за кyрвy однозначно 
Ответить
-2
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