Присматривается к АПЛ. Любимец Деку не планирует переходить в Барселону

23-летний крайний защитник «Монако» Вандерсон не рассчитывает на трансфер в «Барселону», несмотря на предметный интерес со стороны каталонского клуба.

Молодой футболист находится в списке пожеланий спортивного директора «Барселоны» Деку, однако сам защитник не верит в вероятность трансфера, поскольку не видит шагов от каталонцев.

За развитием Вандерсона следят клубы АПЛ, поэтому футболист готов начать переговоры с представителями Англии.

В сезоне 2024/25 Вандресон отыграл 41 матч, в которых забил два мяча и оформил пять ассистов.