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Франция
03 июня 2025, 15:11 | Обновлено 03 июня 2025, 15:12
600
0

Присматривается к АПЛ. Любимец Деку не планирует переходить в Барселону

Защитник «Монако» Вандерсон не ждет предложения от каталонцев

03 июня 2025, 15:11 | Обновлено 03 июня 2025, 15:12
600
0
Присматривается к АПЛ. Любимец Деку не планирует переходить в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Вандерсон

23-летний крайний защитник «Монако» Вандерсон не рассчитывает на трансфер в «Барселону», несмотря на предметный интерес со стороны каталонского клуба.

Молодой футболист находится в списке пожеланий спортивного директора «Барселоны» Деку, однако сам защитник не верит в вероятность трансфера, поскольку не видит шагов от каталонцев.

За развитием Вандерсона следят клубы АПЛ, поэтому футболист готов начать переговоры с представителями Англии.

В сезоне 2024/25 Вандресон отыграл 41 матч, в которых забил два мяча и оформил пять ассистов.

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Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
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