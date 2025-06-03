Присматривается к АПЛ. Любимец Деку не планирует переходить в Барселону
Защитник «Монако» Вандерсон не ждет предложения от каталонцев
23-летний крайний защитник «Монако» Вандерсон не рассчитывает на трансфер в «Барселону», несмотря на предметный интерес со стороны каталонского клуба.
Молодой футболист находится в списке пожеланий спортивного директора «Барселоны» Деку, однако сам защитник не верит в вероятность трансфера, поскольку не видит шагов от каталонцев.
За развитием Вандерсона следят клубы АПЛ, поэтому футболист готов начать переговоры с представителями Англии.
В сезоне 2024/25 Вандресон отыграл 41 матч, в которых забил два мяча и оформил пять ассистов.
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