Злоупотребления и просчеты. Экс-игрок жестко разнес руководство Ворсклы

Бывший игрок «Ворсклы» Игорь Кислов прокомментировал вылет полтавской команды из Украинской Премьер-лиги.

«Кто ответит за падение ФК Ворскла? Футбольный клуб Ворскла, который десятилетиями был гордостью Полтавы и одним из символов украинского футбола, покинул Высшую лигу. Однако дело не только в спортивных неудачах. Настоящие причины – в системных просчетах и, возможно, злоупотреблениях со стороны тех, кто должен был заботиться о развитии клуба.

Имена Романа Черняка, Олега Лысака, Александра Фундерата вызывают все больше вопросов. Эти руководители годами распоряжались средствами главного спонсора – Константина Жеваго – не всегда в интересах команды.

Поездки с семьями на сборы в Турцию, заоблачные зарплаты, отстранение местных игроков – все это стало нормой. Вместо поддержки полтавских футболистов – отчисления. Вместо построения системы – личные бонусы. Результат – разрушение клубной структуры, утрата доверия со стороны болельщиков, полное отчуждение от общины».

Полтавская «Ворскла» в переходных матчах уступила команде «Кудривка» (2:1, 0:1, пен. 3:4).