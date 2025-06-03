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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 01:39 | Обновлено 03 июня 2025, 01:54
307
0

Злоупотребления и просчеты. Экс-игрок жестко разнес руководство Ворсклы

Игорь Кислов эмоционально высказался о ситуации в полтавской команде

03 июня 2025, 01:39 | Обновлено 03 июня 2025, 01:54
307
0
Злоупотребления и просчеты. Экс-игрок жестко разнес руководство Ворсклы
УПЛ

Бывший игрок «Ворсклы» Игорь Кислов прокомментировал вылет полтавской команды из Украинской Премьер-лиги.

«Кто ответит за падение ФК Ворскла? Футбольный клуб Ворскла, который десятилетиями был гордостью Полтавы и одним из символов украинского футбола, покинул Высшую лигу. Однако дело не только в спортивных неудачах. Настоящие причины – в системных просчетах и, возможно, злоупотреблениях со стороны тех, кто должен был заботиться о развитии клуба.

Имена Романа Черняка, Олега Лысака, Александра Фундерата вызывают все больше вопросов. Эти руководители годами распоряжались средствами главного спонсора – Константина Жеваго – не всегда в интересах команды.

Поездки с семьями на сборы в Турцию, заоблачные зарплаты, отстранение местных игроков – все это стало нормой. Вместо поддержки полтавских футболистов – отчисления. Вместо построения системы – личные бонусы. Результат – разрушение клубной структуры, утрата доверия со стороны болельщиков, полное отчуждение от общины».

Полтавская «Ворскла» в переходных матчах уступила команде «Кудривка» (2:1, 0:1, пен. 3:4).

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Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Константин Жеваго Роман Черняк Олег Лысак Александр Фундерат
Николай Степанов Источник: Facebook
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