Гранада приняла решение по Цитаишвили, которого арендует у Динамо
Испанский клуб заинтересован в сохранении грузина, но лишь на правах очередной аренды
Клуб испанской Ла Лиги 2 «Гранада» заинтересована в сохранении в своих рядах на следующий сезон 24-летнего грузинского вингера Георгия Цитаишвили, который на сезон-2024/25 был арендован у «Динамо».
Руководство «Гранады» довольно тем, как проявил себя Цитаишвили, и в ближайшее время намерено побороться за возможность продлить аренду грузина и на следующий сезон.
В испанском клубе считают, что продолжающаяся полномасштабная фаза российско-украинской войны облегчит потенциальную договоренность с «Динамо» по еще одной аренде Георгия, хотя позиция киевлян для «Гранады» пока остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что Цитаишвили не имеет ни малейшего желания возвращаться в Украину.
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