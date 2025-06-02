Гранада приняла решение по Цитаишвили, которого арендует у Динамо

Клуб испанской Ла Лиги 2 «Гранада» заинтересована в сохранении в своих рядах на следующий сезон 24-летнего грузинского вингера Георгия Цитаишвили, который на сезон-2024/25 был арендован у «Динамо».

Руководство «Гранады» довольно тем, как проявил себя Цитаишвили, и в ближайшее время намерено побороться за возможность продлить аренду грузина и на следующий сезон.

В испанском клубе считают, что продолжающаяся полномасштабная фаза российско-украинской войны облегчит потенциальную договоренность с «Динамо» по еще одной аренде Георгия, хотя позиция киевлян для «Гранады» пока остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что Цитаишвили не имеет ни малейшего желания возвращаться в Украину.