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  4. Гранада приняла решение по Цитаишвили, которого арендует у Динамо
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 23:25 |
675
1

Гранада приняла решение по Цитаишвили, которого арендует у Динамо

Испанский клуб заинтересован в сохранении грузина, но лишь на правах очередной аренды

02 июня 2025, 23:25 |
675
1
Гранада приняла решение по Цитаишвили, которого арендует у Динамо
instagram.com/giotsitaishvili11

Клуб испанской Ла Лиги 2 «Гранада» заинтересована в сохранении в своих рядах на следующий сезон 24-летнего грузинского вингера Георгия Цитаишвили, который на сезон-2024/25 был арендован у «Динамо».

Руководство «Гранады» довольно тем, как проявил себя Цитаишвили, и в ближайшее время намерено побороться за возможность продлить аренду грузина и на следующий сезон.

В испанском клубе считают, что продолжающаяся полномасштабная фаза российско-украинской войны облегчит потенциальную договоренность с «Динамо» по еще одной аренде Георгия, хотя позиция киевлян для «Гранады» пока остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что Цитаишвили не имеет ни малейшего желания возвращаться в Украину.

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Георгий Цитаишвили Гранада Динамо Киев аренда игрока трансферы УПЛ трансферы Сегунда
Алексей Сливченко Источник: Ideal.es
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Artem_Ponomar
ну повноцінний трансфер вони не потянуть, аренда найкраще рішення
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