Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 23:14 |
2657
3

Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба

Киевский клуб будет искать новых арендаторов на шестерых футболистов

10 мая 2025, 23:14 |
2657
3
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
ФК Динамо. Джастин Лонвейк

Киевское «Динамо» приняло решение относительно игроков, которые находятся в арендах в других клубах.

По информации источника, легионерам Джастину Лонвейку, Самбе Диалло, Эрику Рамиресу, Жерсону Родригешу, Георгию Цитаишвили и Витиньо будут искать новых арендаторов. Ни один из шести вышеперечисленных игроков не горит желанием возвращаться в «Динамо» и в Украину – это совпадает с мыслями тренерского штаба.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» получил травму накануне финала Кубка Украины с «Шахтером».

По теме:
Кривбасс – Колос. Текстовая трансляция матча
Защитник Оболони: «Ничья с ЛНЗ для нас – позитив»
Юрий Вернидуб тремя словами отреагировал на слухи, связывающие его с ЛНЗ
Джастин Лонвейк Самба Диалло Жерсон Родригеш Эрик Рамирес Георгий Цитаишвили Витиньо (Динамо) Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
Футбол | 10 мая 2025, 06:23 4
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером

Киевской команде для чемпионства достаточно набрать 4 очка в двух матчах

Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться
Футбол | 10 мая 2025, 20:20 17
Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться
Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться

Александр Сирота желает остаться в «Маккаби Тель-Авив»

Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Футбол | 10.05.2025, 07:47
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 10.05.2025, 08:10
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ВИДЕО. VAR пришлось вмешаться . Миколенко чуть не привез пенальти в АПЛ
Футбол | 10.05.2025, 22:45
ВИДЕО. VAR пришлось вмешаться . Миколенко чуть не привез пенальти в АПЛ
ВИДЕО. VAR пришлось вмешаться . Миколенко чуть не привез пенальти в АПЛ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
заголовок опять... фу
Ответить
+1
Микола Захарченко
З цих шести гравців мабуть тільки Вітіньйо підсилив би Динамо...
Ответить
+1
Oleksandr
Не тільки нікого підписати не можуть, так і свої звалюють із дирки 😁
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
09.05.2025, 09:22 4
Бокс
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
10.05.2025, 11:45
Бокс
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
09.05.2025, 07:41 8
Футбол
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Человек стал зверем». Карл Фроч назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
09.05.2025, 02:52
Бокс
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
10.05.2025, 12:38 1
Футбол
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
09.05.2025, 17:04 2
Футбол
Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане
Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане
09.05.2025, 03:48 5
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
10.05.2025, 08:29 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем