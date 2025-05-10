Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба

Киевское «Динамо» приняло решение относительно игроков, которые находятся в арендах в других клубах.

По информации источника, легионерам Джастину Лонвейку, Самбе Диалло, Эрику Рамиресу, Жерсону Родригешу, Георгию Цитаишвили и Витиньо будут искать новых арендаторов. Ни один из шести вышеперечисленных игроков не горит желанием возвращаться в «Динамо» и в Украину – это совпадает с мыслями тренерского штаба.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» получил травму накануне финала Кубка Украины с «Шахтером».