Защитник Динамо получил травму накануне финала Кубка Украины с Шахтером

9 мая состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины, в котором встретились житомирское «Полесье» и киевское «Динамо».

Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 0:0. В этой встрече главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский был вынужден заменить центрального защитника Дениса Попова на 75-й минуте.

После финального свистка наставник сообщил, что замена была незапланированной и Попов покинул поле из-за повреждения. Пока неизвестно, когда футболист сможет вернуться к тренировкам. Денис пройдет медицинское обследование, после которого и станет известно о сроках восстановления.

Стоит отметить, что уже 14 мая «Динамо» сыграет в финальном матче Кубка Украины против донецкого «Шахтера». Команды встретятся в Житомире, начало встречи запланировано на 18:30.