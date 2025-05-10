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  4. Защитник Динамо получил травму накануне финала Кубка Украины с Шахтером
Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 11:44 |
708
2

Защитник Динамо получил травму накануне финала Кубка Украины с Шахтером

Денис Попов может не сыграть в важном матче, который состоится 14 мая

10 мая 2025, 11:44 |
708
2
Защитник Динамо получил травму накануне финала Кубка Украины с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Попов и Шовковский

9 мая состоялся матч 28-го тура чемпионата Украины, в котором встретились житомирское «Полесье» и киевское «Динамо».

Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 0:0. В этой встрече главный тренер «бело-синих» Александр Шовковский был вынужден заменить центрального защитника Дениса Попова на 75-й минуте.

После финального свистка наставник сообщил, что замена была незапланированной и Попов покинул поле из-за повреждения. Пока неизвестно, когда футболист сможет вернуться к тренировкам. Денис пройдет медицинское обследование, после которого и станет известно о сроках восстановления.

Стоит отметить, что уже 14 мая «Динамо» сыграет в финальном матче Кубка Украины против донецкого «Шахтера». Команды встретятся в Житомире, начало встречи запланировано на 18:30.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Полесье Житомир Полесье - Динамо Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Александр Шовковский Денис Попов травма
Николай Титюк Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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Oleksandr
Одним деревом менше, одним більше 😅 
Може хоч один раз за 4 роки обіграєте Шахтар? Невдахи 🤮
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-1
Gargantua81
та хуже не будет. там выбор: тупой и еще тупее
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-1
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