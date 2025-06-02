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  4. Свитолина провела 150 матчей на турнирах Grand Slam. Полная статистика
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 15:47 | Обновлено 02 июня 2025, 16:18
392
1

Свитолина провела 150 матчей на турнирах Grand Slam. Полная статистика

Элина отыграла три матчбола у Жасмин Паолини и вышла на Игу Свентек

02 июня 2025, 15:47 | Обновлено 02 июня 2025, 16:18
392
1
Свитолина провела 150 матчей на турнирах Grand Slam. Полная статистика
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина 1 июня провела юбилейный, 150-й матч на турнирах Grand Slam.

В драматичном поединке 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 в Париже украинка вырвала победу у итальянки Жасмин Паолини – 4:6, 7:6 (8:6), 6:1.

Свитолина во втором сете оказалась в шаге от поражения, однако сумела отыграть три матчбола и вырвать партию на тайбрейке. В решающем сете украинка уже не оставила шансов сопернице.

Эта победа стала первой в карьере Свитолиной на турнирах Grand Slam, когда она сумела выиграть матч, отыграв матчбол. В общей сложности на Grand Slam у Элины теперь 106 побед и 44 поражения в 150 матчах.

В четвертьфинале Свитолина встретится с главной фавориткой турнира – Игой Свентек. Польская спортсменка, которая в третий раз подряд защищает титул на Ролан Гаррос, идет с серией из 25 побед в этом турнире в Париже.

Личное противостояние между теннисистками станет пятым, пока счет 3:1 в пользу Свентек. Единственный матч на грунте завершился победой Иги в 2021 году в Риме – 6:2, 7:5.

Элина Свитолина в 13-й раз вышла в четвертьфиналы турниров Grand Slam. Трижды она играла в полуфиналах ТБШ, однако ни разу не выходила в финал.

Статистика Элины Свитолиной на турнирах Grand Slam

Очные встречи Элины Свитолиной и Иги Свентек

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Ролан Гаррос 2025 Элина Свитолина Ига Свёнтек статистика Жасмин Паолини
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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GroundUnder
она еще в четвертьфинале не проиграла (см. таблицу)
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