Свитолина провела 150 матчей на турнирах Grand Slam. Полная статистика
Элина отыграла три матчбола у Жасмин Паолини и вышла на Игу Свентек
Первая ракетка Украины Элина Свитолина 1 июня провела юбилейный, 150-й матч на турнирах Grand Slam.
В драматичном поединке 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 в Париже украинка вырвала победу у итальянки Жасмин Паолини – 4:6, 7:6 (8:6), 6:1.
Свитолина во втором сете оказалась в шаге от поражения, однако сумела отыграть три матчбола и вырвать партию на тайбрейке. В решающем сете украинка уже не оставила шансов сопернице.
Эта победа стала первой в карьере Свитолиной на турнирах Grand Slam, когда она сумела выиграть матч, отыграв матчбол. В общей сложности на Grand Slam у Элины теперь 106 побед и 44 поражения в 150 матчах.
В четвертьфинале Свитолина встретится с главной фавориткой турнира – Игой Свентек. Польская спортсменка, которая в третий раз подряд защищает титул на Ролан Гаррос, идет с серией из 25 побед в этом турнире в Париже.
Личное противостояние между теннисистками станет пятым, пока счет 3:1 в пользу Свентек. Единственный матч на грунте завершился победой Иги в 2021 году в Риме – 6:2, 7:5.
Элина Свитолина в 13-й раз вышла в четвертьфиналы турниров Grand Slam. Трижды она играла в полуфиналах ТБШ, однако ни разу не выходила в финал.
Статистика Элины Свитолиной на турнирах Grand Slam
Очные встречи Элины Свитолиной и Иги Свентек
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