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02 июня 2025, 15:47 | Обновлено 02 июня 2025, 15:54
431
0

Две легенды парагвайского футбола стали чемпионами. Им на двоих 85 лет

Оскар Кардосо и Роке Санта Крус до сих пор играют в футбол

02 июня 2025, 15:47 | Обновлено 02 июня 2025, 15:54
431
0
Две легенды парагвайского футбола стали чемпионами. Им на двоих 85 лет
Transfermrkt. Оскар Кардосо

43-летний Роке Санта Крус и 42-летний Оскар Кардосо стали чемпионами Парагвая в составе «Либертада».

На двоих легендарным парагвайцам 85 лет, а они до сих пор демонстрируют футбол хорошего уровня.

Роке Санта Крус сыграл в этом сезоне 20 матчей из которых 5 в Кубке Либертадорес.

Для столичной команды «Либертад» этот титул стал 26-м в истории. Больше чемпионств имеют только Олимпия и Серро Портеньо.

47 – Олимпия
34 – Серро Портеньо
26 – Либертад

Очередные свои титулы выиграли легендарные парагвайские футболисты Оскар Кардосо (42 года) и Роке Санта Крус (43 года).

Оскар Кардосо:

2 – Чемпион Португалии (Бенфика)
2 – Кубок Португалии (Бенфика)
5 – Кубок Лиги Португалии (Бенфика)
1 – Чемпион Греции (Олимпиакос)
6 – Чемпион Парагвая (Либертад)
3 – Кубок Парагвая (Либертад)
2 – Суперкубок Парагвая (Либертад)

Также в активе Оскара Кардосо два проигранных финала Лиги Европы вместе с Бенфикой. В сезоне 2009/10 Кардосо стал лучшим бомбардиром турнира. В чемпионате Португалии парагваец дважды выигрывал Золотую Бутсу.

Роке Санта Крус:

12 – Чемпион Парагвая (8 – Олимпия, 4 – Либертад)
2 – Кубок Парагвая (1 – Олимпия, 1 – Либертад)
2 – Суперкубок Парагвая (1 – Олимпия, 1 – Либертад)
5 – Чемпион Германии (Бавария)
4 – Кубок Германии (Бавария)
2 – Кубок Лиги Германии (Бавария)
1 – Победитель Лиги чемпионов (Бавария)
1 – Межконтинентальный Кубок (Бавария)

В 2011 году Роке Санта Крус стал вторым вместе со сборной Парагвая на Копа Америка.

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Оскар Кардосо Роке Санта Крус Либертад чемпионат Парагвая по футболу статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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