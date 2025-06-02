СОЛОДАРЕНКО: «Кудровка прошла аттестацию, у нас есть два стадиона»

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал о выборе стадиона, на котором команда может проводить домашние матчи в УПЛ.

Стадион в Кудровке не проходит аттестацию для такого уровня. Центральный стадион в Чернигове, где когда-то играла «Десна», был разбомблен врагом. Поэтому, похоже, «Кудровка» станет очередным клубом, который будет кочевать по Украине в поисках своей домашней арены.

Президент клуба Роман Солодаренко ответил на вопрос, может ли вообще такая команда играть в УПЛ:

«Мне понравилось одно высказывание – цыгане. Несколько дней назад нам сказали: голые и босые. Но это только добавляет уверенности. Поверьте, у многих команд высшей лиги нет своего стадиона. Мы, конечно, не сравниваем себя с Шахтером, но Шахтер тоже сегодня вынужденно не имеет своего стадиона – он арендует. И в этом нет ничего удивительного.

Стадион в Чернигове, на котором играли в УПЛ, был разрушен. Если бы не война, и если бы Кудровка сегодня была в шаге от УПЛ, мы бы спокойно играли там и считали бы его своим. Потому что мы представляем Черниговскую область – не другой регион. И играли бы в Чернигове – условно, на своем стадионе.

Я не вижу ничего плохого в том, что какое-то время мы будем арендовать поле. Мы прошли аттестацию и у нас есть два стадиона, на которых можем принимать матчи. В военное время действует норма, которая позволяет арендовать любое поле и играть.

Есть стадион Налоговой академии в Ирпене. В свое время он готовился к Евро-2012 при покойном ректоре Петре Мельнике. Он был построен как резервный объект под чемпионат. Этот стадион тоже был поврежден, но его быстрее всего и проще всего реконструировать. У нас есть на него большие планы.

Сейчас он непригоден даже для тренировок, но в ближайшее время мы займемся его восстановлением. Количество мест на нем полностью соответствует требованиям УПЛ. Вся инфраструктура там есть. Нужно лишь восстановить и пройти аттестацию стадиона для Высшей лиги».