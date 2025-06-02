Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СОЛОДАРЕНКО: «Кудровка прошла аттестацию, у нас есть два стадиона»
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 04:05 | Обновлено 02 июня 2025, 04:23
390
0

СОЛОДАРЕНКО: «Кудровка прошла аттестацию, у нас есть два стадиона»

Президент клуба отметил, что можно привести в порядок стадион в Ирпени

02 июня 2025, 04:05 | Обновлено 02 июня 2025, 04:23
390
0
СОЛОДАРЕНКО: «Кудровка прошла аттестацию, у нас есть два стадиона»
Роман Солодаренко

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко рассказал о выборе стадиона, на котором команда может проводить домашние матчи в УПЛ.

Стадион в Кудровке не проходит аттестацию для такого уровня. Центральный стадион в Чернигове, где когда-то играла «Десна», был разбомблен врагом. Поэтому, похоже, «Кудровка» станет очередным клубом, который будет кочевать по Украине в поисках своей домашней арены.

Президент клуба Роман Солодаренко ответил на вопрос, может ли вообще такая команда играть в УПЛ:

«Мне понравилось одно высказывание – цыгане. Несколько дней назад нам сказали: голые и босые. Но это только добавляет уверенности. Поверьте, у многих команд высшей лиги нет своего стадиона. Мы, конечно, не сравниваем себя с Шахтером, но Шахтер тоже сегодня вынужденно не имеет своего стадиона – он арендует. И в этом нет ничего удивительного.

Стадион в Чернигове, на котором играли в УПЛ, был разрушен. Если бы не война, и если бы Кудровка сегодня была в шаге от УПЛ, мы бы спокойно играли там и считали бы его своим. Потому что мы представляем Черниговскую область – не другой регион. И играли бы в Чернигове – условно, на своем стадионе.

Я не вижу ничего плохого в том, что какое-то время мы будем арендовать поле. Мы прошли аттестацию и у нас есть два стадиона, на которых можем принимать матчи. В военное время действует норма, которая позволяет арендовать любое поле и играть.

Есть стадион Налоговой академии в Ирпене. В свое время он готовился к Евро-2012 при покойном ректоре Петре Мельнике. Он был построен как резервный объект под чемпионат. Этот стадион тоже был поврежден, но его быстрее всего и проще всего реконструировать. У нас есть на него большие планы.

Сейчас он непригоден даже для тренировок, но в ближайшее время мы займемся его восстановлением. Количество мест на нем полностью соответствует требованиям УПЛ. Вся инфраструктура там есть. Нужно лишь восстановить и пройти аттестацию стадиона для Высшей лиги».

По теме:
БАЦУЛА: «На поле царила анархия. Что будет с Ворсклой – никто не знает»
Вице-президент Ворсклы лаконично ответил, будет ли дальше существовать клуб
ШУХОВЦЕВ: «Есть клубы, которые идут шаг за шагом и к чему-то пришли»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига переходные матчи Кудровка Роман Солодаренко Ирпень
Николай Степанов Источник: Трендец
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Бокс | 01 июня 2025, 08:11 17
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»

Легендарный британец рассказал, как бы прошел его бой с украинцем

Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Бокс | 01 июня 2025, 09:14 3
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»

Тренер британца – о причине снятия боя с Паркером

Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Футбол | 01.06.2025, 06:33
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Потеря сборной Украины перед Канадой. Защитник Динамо заболел ветрянкой
Футбол | 01.06.2025, 22:35
Потеря сборной Украины перед Канадой. Защитник Динамо заболел ветрянкой
Потеря сборной Украины перед Канадой. Защитник Динамо заболел ветрянкой
Франция U-17 – Португалия U-17 – 0:3. Финал Евро-2025. Видео голов и обзор
Футбол | 02.06.2025, 05:10
Франция U-17 – Португалия U-17 – 0:3. Финал Евро-2025. Видео голов и обзор
Франция U-17 – Португалия U-17 – 0:3. Финал Евро-2025. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
31.05.2025, 07:46 3
Футбол
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
31.05.2025, 11:17 2
Футбол
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
31.05.2025, 14:19 2
Футбол
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
01.06.2025, 00:11 4
Бокс
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
31.05.2025, 23:51 126
Футбол
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
31.05.2025, 04:08 1
Бокс
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
01.06.2025, 10:12 2
Футбол
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
01.06.2025, 14:35 74
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем