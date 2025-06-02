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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 03:43 | Обновлено 02 июня 2025, 03:59
74
0

Стало известно, какой стадион рассматривает Кудровка для матчей УПЛ

Новичок элитного дивизион изучают вариант со Славутич-Ареной в Запорожье

02 июня 2025, 03:43 | Обновлено 02 июня 2025, 03:59
74
0
Стало известно, какой стадион рассматривает Кудровка для матчей УПЛ
Славутич-Арена

После исторического выхода в УПЛ новичок элитного дивизиона «Кудровка» начал поиски стадиона для проведения домашних матчей в новом сезоне.

В клубе рассматривают несколько городов как потенциальные места для базирования в УПЛ. Среди них – Запорожье, где есть «Славутич-Арена» и инфраструктура, готовая к играм топ-дивизиона.

Напомним, 1 июня «Кудровка» завоевала право выступать в УПЛ, сенсационно победив в плей-офф «Ворсклу» в серии пенальти (1:0, пен. 4:3 после домашнего поражения 1:2).

Это первый в истории этого клуба из Черниговской области выход в высший дивизион украинского футбола.

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Кудровка Славутич-Арена чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стадионы Игорь Бурбас
Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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