Стало известно, какой стадион рассматривает Кудровка для матчей УПЛ
Новичок элитного дивизион изучают вариант со Славутич-Ареной в Запорожье
После исторического выхода в УПЛ новичок элитного дивизиона «Кудровка» начал поиски стадиона для проведения домашних матчей в новом сезоне.
В клубе рассматривают несколько городов как потенциальные места для базирования в УПЛ. Среди них – Запорожье, где есть «Славутич-Арена» и инфраструктура, готовая к играм топ-дивизиона.
Напомним, 1 июня «Кудровка» завоевала право выступать в УПЛ, сенсационно победив в плей-офф «Ворсклу» в серии пенальти (1:0, пен. 4:3 после домашнего поражения 1:2).
Это первый в истории этого клуба из Черниговской области выход в высший дивизион украинского футбола.
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