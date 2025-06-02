Стало известно, какой стадион рассматривает Кудровка для матчей УПЛ

После исторического выхода в УПЛ новичок элитного дивизиона «Кудровка» начал поиски стадиона для проведения домашних матчей в новом сезоне.

В клубе рассматривают несколько городов как потенциальные места для базирования в УПЛ. Среди них – Запорожье, где есть «Славутич-Арена» и инфраструктура, готовая к играм топ-дивизиона.

Напомним, 1 июня «Кудровка» завоевала право выступать в УПЛ, сенсационно победив в плей-офф «Ворсклу» в серии пенальти (1:0, пен. 4:3 после домашнего поражения 1:2).

Это первый в истории этого клуба из Черниговской области выход в высший дивизион украинского футбола.