УПЛ поздравила Кудровку с выходом в элитный дивизион
В переходных матчах Кудровка обыграла Ворсклу в серии пенальти
Команда из Черниговской области «Кудровка» поднялась в классе и будет играть в УПЛ в сезоне 2025/26.
Во втором матче плей-офф за право участия в УПЛ «Кудровка» одержала победу над «Ворсклой» в серии пенальти (1:1, пен. 4:3) и стала победителем этой пары (первую встречу выиграла «Ворскла» – 2:1).
Поздравление от Украинской Премьер-лиги
Это большая победа, ставшая возможной благодаря упорной работе всего клуба – игроков, тренерского штаба, руководства и персонала. Ваш путь является примером того, как целеустремленность, стабильность и вера в свое дело способны приводить к наивысшим результатам.
Украинская Премьер-лига искренне поздравляет ФК «Кудровка» с историческим достижением – получением права выступать в УПЛ в сезоне 2025/26!
Желаем ФК «Кудривка» ярких матчей, новых побед и устойчивого развития как на поле, так и за его пределами.
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