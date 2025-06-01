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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 19:37 | Обновлено 01 июня 2025, 19:45
815
3

УПЛ поздравила Кудровку с выходом в элитный дивизион

В переходных матчах Кудровка обыграла Ворсклу в серии пенальти

01 июня 2025, 19:37 | Обновлено 01 июня 2025, 19:45
815
3
УПЛ поздравила Кудровку с выходом в элитный дивизион
УПЛ, ФК Кудровка

Команда из Черниговской области «Кудровка» поднялась в классе и будет играть в УПЛ в сезоне 2025/26.

Во втором матче плей-офф за право участия в УПЛ «Кудровка» одержала победу над «Ворсклой» в серии пенальти (1:1, пен. 4:3) и стала победителем этой пары (первую встречу выиграла «Ворскла» – 2:1).

Поздравление от Украинской Премьер-лиги

Это большая победа, ставшая возможной благодаря упорной работе всего клуба – игроков, тренерского штаба, руководства и персонала. Ваш путь является примером того, как целеустремленность, стабильность и вера в свое дело способны приводить к наивысшим результатам.

Украинская Премьер-лига искренне поздравляет ФК «Кудровка» с историческим достижением – получением права выступать в УПЛ в сезоне 2025/26!

Желаем ФК «Кудривка» ярких матчей, новых побед и устойчивого развития как на поле, так и за его пределами.

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Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу поздравление
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 3
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Burevestnik
я  не вболівальник М-1925, але
шото оте УАФ якесь однобоке.
про М-1925  -  ні гу-гу.
чи їм по х..
Ответить
+1
Saltovka
А нас почему не поздравили??!!
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0
NemaScall
Шкода. Команда на один сезон.
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0
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