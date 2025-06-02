Шанс для Артема? Гасперини определился с судьбой Довбика в Роме
Новый тренер римского клуба должен оценить уровень украинца лично
В Италии сообщили, что ждет украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика после прихода в клуб нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини.
«Гасперини попросил оценить Довбика во время летней подготовки к новому сезону – у украинца будет возможность убедить тренера на поле, но на данный момент его будущее более неопределенное, чем когда-либо.
Также не исключен вариант трансфера нападающего, если поступят соответствующие предложения», – пишет ресурс Roma Giallorossa.
Ранее о планах Гасперини на Довбика рассказывал итальянский журналист Андреа Пульезе.
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