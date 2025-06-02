Шанс для Артема? Гасперини определился с судьбой Довбика в Роме

В Италии сообщили, что ждет украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика после прихода в клуб нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

«Гасперини попросил оценить Довбика во время летней подготовки к новому сезону – у украинца будет возможность убедить тренера на поле, но на данный момент его будущее более неопределенное, чем когда-либо.

Также не исключен вариант трансфера нападающего, если поступят соответствующие предложения», – пишет ресурс Roma Giallorossa.

Ранее о планах Гасперини на Довбика рассказывал итальянский журналист Андреа Пульезе.