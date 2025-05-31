«Он его не хочет». Итальянский журналист – о планах Гасперини на Довбика
Андреа Пульезе рассказал неутешительные новости для украинского нападающего
Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Пульезе заявил, что украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не входит в планы Джан Пьеро Гасперини, который должен стать новым главным тренером римской команды.
«Когда садитесь за стол переговоров с Гасперини, то должны знать, как предвидеть запросы вашего собеседника. Вы должны садиться с готовыми решениями на руках, но я не знаю, было ли это сделано.
Гасперини не спешил. «Рома» также не спешила, поскольку хочет понять, сможет ли она все собрать воедино и дать ему команду, которую он хочет. Гасперини хочет гарантий и хочет сразу же хорошо стартовать, также потому, что его не очень любят болельщики.
Фридкины объяснили бюджетную ситуацию Гасперини, и ситуация, которую они рассматривают, такова: снижение расходов на рабочую силу и дефицит бюджета. Это означает: продать многих или убрать высокие зарплаты.
Гасперини не хочет Паредеса, Пеллегрини и Довбика. С Паредесом легче расстаться, а с трансфера украинца нужно собрать не менее 30 млн евро», – сказал Пульезе в интервью Teleradiostereo.
Сообщалось, что Гасперини принял неутешительное решение в отношении Довбика.
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