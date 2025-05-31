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Италия
31 мая 2025, 12:23 |
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«Он его не хочет». Итальянский журналист – о планах Гасперини на Довбика

Андреа Пульезе рассказал неутешительные новости для украинского нападающего

31 мая 2025, 12:23 |
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«Он его не хочет». Итальянский журналист – о планах Гасперини на Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Пульезе заявил, что украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не входит в планы Джан Пьеро Гасперини, который должен стать новым главным тренером римской команды.

«Когда садитесь за стол переговоров с Гасперини, то должны знать, как предвидеть запросы вашего собеседника. Вы должны садиться с готовыми решениями на руках, но я не знаю, было ли это сделано.

Гасперини не спешил. «Рома» также не спешила, поскольку хочет понять, сможет ли она все собрать воедино и дать ему команду, которую он хочет. Гасперини хочет гарантий и хочет сразу же хорошо стартовать, также потому, что его не очень любят болельщики.

Фридкины объяснили бюджетную ситуацию Гасперини, и ситуация, которую они рассматривают, такова: снижение расходов на рабочую силу и дефицит бюджета. Это означает: продать многих или убрать высокие зарплаты.

Гасперини не хочет Паредеса, Пеллегрини и Довбика. С Паредесом легче расстаться, а с трансфера украинца нужно собрать не менее 30 млн евро», – сказал Пульезе в интервью Teleradiostereo.

Сообщалось, что Гасперини принял неутешительное решение в отношении Довбика.

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Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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