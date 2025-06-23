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  4. Лионель МЕССИ: «Его игра на футбольном поле – феномен»
Франция
23 июня 2025, 05:38 |
828
0

Лионель МЕССИ: «Его игра на футбольном поле – феномен»

Аргентинец – об Усмане Дембеле

23 июня 2025, 05:38 |
828
0
Лионель МЕССИ: «Его игра на футбольном поле – феномен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси оценил уровень игры французского вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле, который является одним из главных претендентов на Золотой мяч.

«На поле Дембеле – просто феномен и все зависит от него. Он имеет все возможности, чтобы делать то, что он хочет на поле. Он может стать одним из лучших. Он уже осознал свои ошибки и исправил их», – сказал Месси.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

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Лионель Месси Усман Дембеле ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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