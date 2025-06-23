Лионель МЕССИ: «Его игра на футбольном поле – феномен»

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси оценил уровень игры французского вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле, который является одним из главных претендентов на Золотой мяч.

«На поле Дембеле – просто феномен и все зависит от него. Он имеет все возможности, чтобы делать то, что он хочет на поле. Он может стать одним из лучших. Он уже осознал свои ошибки и исправил их», – сказал Месси.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.