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  4. Алекс ФЕРГЮСОН: «Бесспорно, это самый влиятельный футболист»
Англия
09 июня 2025, 01:18 |
455
0

Алекс ФЕРГЮСОН: «Бесспорно, это самый влиятельный футболист»

Культовый тренер – о Стивене Джеррарде

09 июня 2025, 01:18 |
455
0
Алекс ФЕРГЮСОН: «Бесспорно, это самый влиятельный футболист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Культовый тренер Алекс Фергюсон высказался о легенде английского футбола Стивене Джеррарде, который провел всю карьеру в «Ливерпуле».

«Если бы вы искали игрока, которым можно было бы заменить Роя Кина, это был бы, бесспорно, Стивен Джеррард. Он был самым влиятельным игроком», – сказал Фергюсон.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Алекс Фергюсон Стивен Джеррард Манчестер Юнайтед Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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