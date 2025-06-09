Алекс ФЕРГЮСОН: «Бесспорно, это самый влиятельный футболист»
Культовый тренер – о Стивене Джеррарде
Культовый тренер Алекс Фергюсон высказался о легенде английского футбола Стивене Джеррарде, который провел всю карьеру в «Ливерпуле».
«Если бы вы искали игрока, которым можно было бы заменить Роя Кина, это был бы, бесспорно, Стивен Джеррард. Он был самым влиятельным игроком», – сказал Фергюсон.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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