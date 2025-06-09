Алекс ФЕРГЮСОН: «Бесспорно, это самый влиятельный футболист»

Культовый тренер Алекс Фергюсон высказался о легенде английского футбола Стивене Джеррарде, который провел всю карьеру в «Ливерпуле».

«Если бы вы искали игрока, которым можно было бы заменить Роя Кина, это был бы, бесспорно, Стивен Джеррард. Он был самым влиятельным игроком», – сказал Фергюсон.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.