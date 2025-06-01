Определен победитель чемпионата мира 2025 по мини-футболу
В решающем матче Азербайджан переиграл Венгрию со счетом 4:2
В Баку, столице Азербайджана, завершился финальный матч ЧМ-2025 по мини-футболу.
Азербайджан взял золото домашнего чемпионат мира 2025 по мини-футболу, который длился с 21 мая до 1 июня.
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В 1/2 финала Азербайджан обыграл Черногории (2:1), а Венгрия нанесла поражение Сербии (0:0, пен. 3:1).
В решающем матче Азербайджан обыграл Венгрию (4:2), а в поединке за бронзу Сербия победила Черногорию (3:0).
Ранее украинская команда проиграла матча турнира и завершила турнир после группового раунда.
ЧМ-2025 по мини-футболу
Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня
1/8 финала
27 мая 2025
- 16:30. Англия – Болгария – 2:2 (пен. 3:1)
- 18:00. Португалия – Венгрия – 2:3
- 19:30. Азербайджан – Румыния – 1:1 (пен. 2:1)
- 21:00. Франция – Мавритания – 0:1
28 мая 2025
- 16:30. Черногория – Польша – 1:0
- 18:00. Босния и Герцеговина – Таиланд – 3:1
- 19:30. Чехия – Израиль – 4:1
- 21:00. Сербия – Грузия – 3:2
1/4 финала, 29 мая 2025
- 16:30. Венгрия – Мавритания – 1:0
- 18:00. Черногория – Чехия – 1:0
- 19:30. Англия – Азербайджан – 1:2
- 21:00. Босния и Герцеговина – Сербия – 0:5
1/2 финала, 30 мая 2025
- 19:00. Азербайджан – Черногория – 2:1
- 20:30. Венгрия – Сербия – 0:0, пен. 3:1
Матч за бронзу, 1 июня 2025
- 17:00. Черногория – Сербия – 0:3
Финал, 1 июня 2025
- 19:00. Азербайджан – Венгрия – 4:2
Видеозапись финала ЧМ-2025
Результаты плей-офф
Инфографика
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