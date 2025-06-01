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01 июня 2025, 20:23 | Обновлено 01 июня 2025, 20:39
215
0

Определен победитель чемпионата мира 2025 по мини-футболу

В решающем матче Азербайджан переиграл Венгрию со счетом 4:2

01 июня 2025, 20:23 | Обновлено 01 июня 2025, 20:39
215
0
Определен победитель чемпионата мира 2025 по мини-футболу
WMF

В Баку, столице Азербайджана, завершился финальный матч ЧМ-2025 по мини-футболу.

Азербайджан взял золото домашнего чемпионат мира 2025 по мини-футболу, который длился с 21 мая до 1 июня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/2 финала Азербайджан обыграл Черногории (2:1), а Венгрия нанесла поражение Сербии (0:0, пен. 3:1).

В решающем матче Азербайджан обыграл Венгрию (4:2), а в поединке за бронзу Сербия победила Черногорию (3:0).

Ранее украинская команда проиграла матча турнира и завершила турнир после группового раунда.

ЧМ-2025 по мини-футболу

Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня

1/8 финала

27 мая 2025

  • 16:30. Англия – Болгария – 2:2 (пен. 3:1)
  • 18:00. Португалия – Венгрия – 2:3
  • 19:30. Азербайджан – Румыния – 1:1 (пен. 2:1)
  • 21:00. Франция – Мавритания – 0:1

28 мая 2025

  • 16:30. Черногория – Польша – 1:0
  • 18:00. Босния и Герцеговина – Таиланд – 3:1
  • 19:30. Чехия – Израиль – 4:1
  • 21:00. Сербия – Грузия – 3:2

1/4 финала, 29 мая 2025

  • 16:30. Венгрия – Мавритания – 1:0
  • 18:00. Черногория – Чехия – 1:0
  • 19:30. Англия – Азербайджан – 1:2
  • 21:00. Босния и Герцеговина – Сербия – 0:5

1/2 финала, 30 мая 2025

  • 19:00. Азербайджан – Черногория – 2:1
  • 20:30. Венгрия – Сербия – 0:0, пен. 3:1

Матч за бронзу, 1 июня 2025

  • 17:00. Черногория – Сербия – 0:3

Финал, 1 июня 2025

  • 19:00. Азербайджан – Венгрия – 4:2

Видеозапись финала ЧМ-2025

Результаты плей-офф

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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