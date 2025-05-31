Кто разыграет трофей? Определена финальная пара ЧМ по мини-футболу
В решающем матче встретятся команды Азербайджана и Венгрии
В Азербайджане определены финалисты ЧМ-2025 по мини-футболу.
Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/2 финала Азербайджан обыграл Черногории (2:1), а Венгрия нанесла поражение Сербии (0:0, пен. 3:1).
1 июня в финале сыграют Азербайджан и Венгрия, а в матче за бронзу встретятся Черногория и Сербия.
Ранее украинская команда проиграла три матча и завершила турнир после группового раунда.
ЧМ-2025 по мини-футболу
Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня
1/4 финала, 29 мая 2025
- 16:30. Венгрия – Мавритания – 1:0
- 18:00. Черногория – Чехия – 1:0
- 19:30. Англия – Азербайджан – 1:2
- 21:00. Босния и Герцеговина – Сербия – 0:5
Пары 1/2 финала, 30 мая 2025
- 19:00. Азербайджан – Черногория – 2:1
- 20:30. Венгрия – Сербия – 0:0, пен. 3:1
Матч за бронзу, 1 июня 2025
- 17:00. Черногория – Сербия
Финал, 1 июня 2025
- 19:00. Азербайджан – Венгрия
Результаты
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