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31 мая 2025, 15:15 | Обновлено 31 мая 2025, 15:31
268
0

Кто разыграет трофей? Определена финальная пара ЧМ по мини-футболу

В решающем матче встретятся команды Азербайджана и Венгрии

31 мая 2025, 15:15 | Обновлено 31 мая 2025, 15:31
268
0
Кто разыграет трофей? Определена финальная пара ЧМ по мини-футболу
WMF

В Азербайджане определены финалисты ЧМ-2025 по мини-футболу.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/2 финала Азербайджан обыграл Черногории (2:1), а Венгрия нанесла поражение Сербии (0:0, пен. 3:1).

1 июня в финале сыграют Азербайджан и Венгрия, а в матче за бронзу встретятся Черногория и Сербия.

Ранее украинская команда проиграла три матча и завершила турнир после группового раунда.

ЧМ-2025 по мини-футболу

Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня

1/4 финала, 29 мая 2025

  • 16:30. Венгрия – Мавритания – 1:0
  • 18:00. Черногория – Чехия – 1:0
  • 19:30. Англия – Азербайджан – 1:2
  • 21:00. Босния и Герцеговина – Сербия – 0:5

Пары 1/2 финала, 30 мая 2025

  • 19:00. Азербайджан – Черногория – 2:1
  • 20:30. Венгрия – Сербия – 0:0, пен. 3:1

Матч за бронзу, 1 июня 2025

  • 17:00. Черногория – Сербия

Финал, 1 июня 2025

  • 19:00. Азербайджан – Венгрия

Результаты

Инфографика

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мини-футбол чемпионат мира по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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