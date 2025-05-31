Кто разыграет трофей? Определена финальная пара ЧМ по мини-футболу

В Азербайджане определены финалисты ЧМ-2025 по мини-футболу.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/2 финала Азербайджан обыграл Черногории (2:1), а Венгрия нанесла поражение Сербии (0:0, пен. 3:1).

1 июня в финале сыграют Азербайджан и Венгрия, а в матче за бронзу встретятся Черногория и Сербия.

Ранее украинская команда проиграла три матча и завершила турнир после группового раунда.

ЧМ-2025 по мини-футболу

Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня

1/4 финала, 29 мая 2025

16:30. Венгрия – Мавритания – 1:0

– Мавритания – 1:0 18:00. Черногория – Чехия – 1:0

– Чехия – 1:0 19:30. Англия – Азербайджан – 1:2

– 1:2 21:00. Босния и Герцеговина – Сербия – 0:5

Пары 1/2 финала, 30 мая 2025

19:00. Азербайджан – Черногория – 2:1

– Черногория – 2:1 20:30. Венгрия – Сербия – 0:0, пен. 3:1

Матч за бронзу, 1 июня 2025

17:00. Черногория – Сербия

Финал, 1 июня 2025

19:00. Азербайджан – Венгрия

Результаты

Инфографика