Другие новости30 мая 2025, 03:50 | Обновлено 30 мая 2025, 04:07
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ЧМ по мини-футболу. Определены полуфиналисты турнира: кто в топ-4?
В 1/2 финала 30 мая сыграют: Азербайджан – Черногория, Венгрия – Сербия
30 мая 2025, 03:50 | Обновлено 30 мая 2025, 04:07
49
0
В Азербайджане определены полуфиналисты ЧМ-2025 по мини-футболу.
Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.
В 1/2 финала 30 мая сыграют: Азербайджан – Черногория, Венгрия – Сербия
Ранее украинская команда проиграла три матча и завершила турнир после группового раунда.
ЧМ-2025 по мини-футболу
Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня
1/4 финала, 29 мая 2025
- 16:30. Венгрия – Мавритания – 1:0
- 18:00. Черногория – Чехия – 1:0
- 19:30. Англия – Азербайджан – 1:2
- 21:00. Босния и Герцеговина – Сербия – 0:5
Пары 1/2 финала, 30 мая 2025
- 19:00. Азербайджан – Черногория
- 21:30. Венгрия – Сербия
Результаты
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