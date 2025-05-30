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30 мая 2025, 03:50 | Обновлено 30 мая 2025, 04:07
49
0

ЧМ по мини-футболу. Определены полуфиналисты турнира: кто в топ-4?

В 1/2 финала 30 мая сыграют: Азербайджан – Черногория, Венгрия  – Сербия

30 мая 2025, 03:50 | Обновлено 30 мая 2025, 04:07
49
0
ЧМ по мини-футболу. Определены полуфиналисты турнира: кто в топ-4?
WMF

В Азербайджане определены полуфиналисты ЧМ-2025 по мини-футболу.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу проходит с 21 мая по 1 июня в азербайджанском Баку.

В 1/2 финала 30 мая сыграют: Азербайджан – Черногория, Венгрия – Сербия

Ранее украинская команда проиграла три матча и завершила турнир после группового раунда.

ЧМ-2025 по мини-футболу

Баку (Азербайджан), 21 мая – 1 июня

1/4 финала, 29 мая 2025

  • 16:30. Венгрия – Мавритания – 1:0
  • 18:00. Черногория – Чехия – 1:0
  • 19:30. Англия – Азербайджан – 1:2
  • 21:00. Босния и Герцеговина – Сербия – 0:5

Пары 1/2 финала, 30 мая 2025

  • 19:00. Азербайджан – Черногория
  • 21:30. Венгрия – Сербия

Результаты

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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