Другие новости01 июня 2025, 19:19 | Обновлено 01 июня 2025, 20:26
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Азербайджан – Венгрия. Финал ЧМ-2025 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 1 июня в 19:15 финальный матч чемпионата мира в Баку
01 июня 2025, 19:19 | Обновлено 01 июня 2025, 20:26
404
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В Баку, столице Азербайджана, проходит финальный матч ЧМ-2025 по мини-футболу.
Чемпионат мира 2025 по мини-футболу длился с 21 мая до 1 июня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/2 финала Азербайджан обыграл Черногории (2:1), а Венгрия нанесла поражение Сербии (0:0, пен. 3:1).
1 июня в 19:15 в финале играют Азербайджан и Венгрия.
Азербайджан – Венгрия. Финал ЧМ-2025 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
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