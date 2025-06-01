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01 июня 2025, 19:19 | Обновлено 01 июня 2025, 20:26
404
1

Азербайджан – Венгрия. Финал ЧМ-2025 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 1 июня в 19:15 финальный матч чемпионата мира в Баку

01 июня 2025, 19:19 | Обновлено 01 июня 2025, 20:26
404
1
Азербайджан – Венгрия. Финал ЧМ-2025 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
WMF

В Баку, столице Азербайджана, проходит финальный матч ЧМ-2025 по мини-футболу.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу длился с 21 мая до 1 июня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/2 финала Азербайджан обыграл Черногории (2:1), а Венгрия нанесла поражение Сербии (0:0, пен. 3:1).

1 июня в 19:15 в финале играют Азербайджан и Венгрия.

Азербайджан – Венгрия. Финал ЧМ-2025 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

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мини-футбол смотреть онлайн чемпионат мира по мини-футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saltovka
Что это за бред собачий??
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