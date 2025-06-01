В Баку, столице Азербайджана, проходит финальный матч ЧМ-2025 по мини-футболу.

Чемпионат мира 2025 по мини-футболу длился с 21 мая до 1 июня.

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В 1/2 финала Азербайджан обыграл Черногории (2:1), а Венгрия нанесла поражение Сербии (0:0, пен. 3:1).

1 июня в 19:15 в финале играют Азербайджан и Венгрия.

Азербайджан – Венгрия. Финал ЧМ-2025 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE