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  4. Более 100 миллионов евро. Реал впечатлен игрой футболиста ПСЖ в финале ЛЧ
Испания
01 июня 2025, 15:56 |
3354
0

Более 100 миллионов евро. Реал впечатлен игрой футболиста ПСЖ в финале ЛЧ

Витинья привлекает внимание испанского гранда

01 июня 2025, 15:56 |
3354
0
Более 100 миллионов евро. Реал впечатлен игрой футболиста ПСЖ в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, игра 25-летнего футболиста в финале Лиги чемпионов против «Интера» понравилась руководству испанского клуба, которое и до этого рассматривало его как замену Луке Модричу.

В тоже время парижский клуб не отпустит Витинья меньше чем за 100 миллионов евро, а таку сумму «сливочные» отдавать не готовы.

В текущем сезоне Витинья провел 52 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо запросил усиление в атаку «Реала».

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Витинья (ПСЖ) Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Лука Модрич
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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