Более 100 миллионов евро. Реал впечатлен игрой футболиста ПСЖ в финале ЛЧ
Витинья привлекает внимание испанского гранда
Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, игра 25-летнего футболиста в финале Лиги чемпионов против «Интера» понравилась руководству испанского клуба, которое и до этого рассматривало его как замену Луке Модричу.
В тоже время парижский клуб не отпустит Витинья меньше чем за 100 миллионов евро, а таку сумму «сливочные» отдавать не готовы.
В текущем сезоне Витинья провел 52 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.
Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо запросил усиление в атаку «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч был отложен из-за воздушной тревоги в Киеве
Тибо Куртуа отклонил предложение из Саудовской Аравии