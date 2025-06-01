Более 100 миллионов евро. Реал впечатлен игрой футболиста ПСЖ в финале ЛЧ

Португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, игра 25-летнего футболиста в финале Лиги чемпионов против «Интера» понравилась руководству испанского клуба, которое и до этого рассматривало его как замену Луке Модричу.

В тоже время парижский клуб не отпустит Витинья меньше чем за 100 миллионов евро, а таку сумму «сливочные» отдавать не готовы.

В текущем сезоне Витинья провел 52 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо запросил усиление в атаку «Реала».