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  4. Хаби Алонсо запросил усиление в атаку Реала. Назван неожиданный кандидат
Испания
01 июня 2025, 15:17 |
978
0

Хаби Алонсо запросил усиление в атаку Реала. Назван неожиданный кандидат

Анте Будимир может усилить мадридский гранд

01 июня 2025, 15:17 |
978
0
Хаби Алонсо запросил усиление в атаку Реала. Назван неожиданный кандидат
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо запросил усиление в линию атаки, сообщает Fichajes.

По информации источника, 43-летний специалист хочет видеть в команде нападающего типажа Хоселу. И у «сливочных» есть один кандидат на эту позицию – Анте Будимир.

Сам игрок был бы рад присоединиться к мадридской команде, даже если он не будет получать много игровой практики.

В прошедшем сезоне Анте Будимир провел 42 матча на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Реала» получил предложение на €100 млн.

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Анте Будимир Хоселу Хаби Алонсо Реал Мадрид Осасуна трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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