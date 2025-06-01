Хаби Алонсо запросил усиление в атаку Реала. Назван неожиданный кандидат

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо запросил усиление в линию атаки, сообщает Fichajes.

По информации источника, 43-летний специалист хочет видеть в команде нападающего типажа Хоселу. И у «сливочных» есть один кандидат на эту позицию – Анте Будимир.

Сам игрок был бы рад присоединиться к мадридской команде, даже если он не будет получать много игровой практики.

В прошедшем сезоне Анте Будимир провел 42 матча на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Реала» получил предложение на €100 млн.