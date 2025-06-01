Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Тибо Куртуа отклонил предложение из Саудовской Аравии
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа принял решение относительно своего будущего.
По информации испанских СМИ, Куртуа получил бешеное предложение из Саудовской Аравии – 100 миллионов евро за трехлетний контракт. Однако бельгиец решил его отклонить. Куртуа стремится продлить контракт с «Реалом». Более того, Тибо хочет завершить карьеру именно в мадридском клубе.
В этом сезоне на счету Крута 46 матчей, 55 пропущенных голов и 14 сухих матчей. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение относительно вратаря.
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