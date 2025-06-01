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  4. Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Испания
01 июня 2025, 00:24 |
758
0

Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение

Тибо Куртуа отклонил предложение из Саудовской Аравии

01 июня 2025, 00:24 |
758
0
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа принял решение относительно своего будущего.

По информации испанских СМИ, Куртуа получил бешеное предложение из Саудовской Аравии – 100 миллионов евро за трехлетний контракт. Однако бельгиец решил его отклонить. Куртуа стремится продлить контракт с «Реалом». Более того, Тибо хочет завершить карьеру именно в мадридском клубе.

В этом сезоне на счету Крута 46 матчей, 55 пропущенных голов и 14 сухих матчей. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение относительно вратаря.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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