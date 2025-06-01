Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа принял решение относительно своего будущего.

По информации испанских СМИ, Куртуа получил бешеное предложение из Саудовской Аравии – 100 миллионов евро за трехлетний контракт. Однако бельгиец решил его отклонить. Куртуа стремится продлить контракт с «Реалом». Более того, Тибо хочет завершить карьеру именно в мадридском клубе.

В этом сезоне на счету Крута 46 матчей, 55 пропущенных голов и 14 сухих матчей. Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение относительно вратаря.