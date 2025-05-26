Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю

Мадридский «Реал» планирует усилить вратарскую позицию.

По информации СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес и новый главный тренер клуба Хаби Алонсо определили, что «королевский клуб» должен приобрести вратаря сборной Испании и лондонского «Арсенала» Давид Райю. Оба считают, что Райя станет заменой Андрея Лунина, если тот решит уйти, а также сможет стать долгосрочным наследником Тибо Куртуа.

В этом сезоне Райя провел 55 матчей, пропустил 50 голов и 19 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что Лунин стал приоритетной трансферной целью для известного клуба.