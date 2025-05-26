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  4. Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Испания
26 мая 2025, 20:18 |
2488
0

Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю

Оба считают, что «Реалу» требуется усиление вратарской позиции

26 мая 2025, 20:18 |
2488
0
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Getty Images/Global Images Украина. Флорентино Перес и Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» планирует усилить вратарскую позицию.

По информации СМИ, президент «Реала» Флорентино Перес и новый главный тренер клуба Хаби Алонсо определили, что «королевский клуб» должен приобрести вратаря сборной Испании и лондонского «Арсенала» Давид Райю. Оба считают, что Райя станет заменой Андрея Лунина, если тот решит уйти, а также сможет стать долгосрочным наследником Тибо Куртуа.

В этом сезоне Райя провел 55 матчей, пропустил 50 голов и 19 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что Лунин стал приоритетной трансферной целью для известного клуба.

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Давид Райя Хаби Алонсо Флорентино Перес Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Арсенал Лондон Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: OneFootball
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