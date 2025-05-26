Лунин стал приоритетной трансферной целью для известного клуба
Украинского вратаря хочет подписать Галатасарай
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Галатасарае». Об этом сообщил турецкий журналист Онур Озкан.
«Приоритетом для руководства «Галатасарая» на усиление позиции голкипера является Андрей Лунин», – заявил представитель СМИ в эфире Futbol Plus.
В текущем сезоне украинский вратарь сыграл за «Реал» 14 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость Андрея составляет 20 млн евро.
Ранее испанский журналист назвал препятствие для трансфера Лунина.
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