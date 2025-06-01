SofaScore обнародовал команду сезона Лиги чемпионов

Статистический порталы SofaScore обнародовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов.

31 мая состоялся финал турнира между «ПСЖ» и «Интером», в котором парижский клуб добыл разгромную победу со счетом 5:0.

Команда лучших игроков по версии SofaScore:

Вратарь: Тибо Куртуа (Реал Мадрид)

Защита: Нун Мендеш (ПСЖ). Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Маркиньос ( ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ)

Полузащита: Рафинья (Барселона), Витинья (ПСЖ), Йозуа Киммих (Бавария), Ламин Ямаль (Барселона)

Нападения: Гарри Кейн (Бавария), Усман Дембеле (ПСЖ)

Лучшим игроком стал Рафинья с оценкой 8.24.

Ранее сообщалось о том, что Луис Энрике назвал игрока, которому отдал бы «Золотой мяч».