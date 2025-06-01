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Лига чемпионов
01 июня 2025, 14:33 |
609
0

SofaScore обнародовал команду сезона Лиги чемпионов

Самую лучшую оценку получил Рафинья

01 июня 2025, 14:33 |
609
0
SofaScore обнародовал команду сезона Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Статистический порталы SofaScore обнародовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов.

31 мая состоялся финал турнира между «ПСЖ» и «Интером», в котором парижский клуб добыл разгромную победу со счетом 5:0.

Команда лучших игроков по версии SofaScore:

  • Вратарь: Тибо Куртуа (Реал Мадрид)
  • Защита: Нун Мендеш (ПСЖ). Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Маркиньос ( ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • Полузащита: Рафинья (Барселона), Витинья (ПСЖ), Йозуа Киммих (Бавария), Ламин Ямаль (Барселона)
  • Нападения: Гарри Кейн (Бавария), Усман Дембеле (ПСЖ)

Лучшим игроком стал Рафинья с оценкой 8.24.

Ранее сообщалось о том, что Луис Энрике назвал игрока, которому отдал бы «Золотой мяч».

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Лига чемпионов символическая сборная SofaScore Тибо Куртуа Реал Мадрид Нуну Мендеш ПСЖ Нико Шлоттербек Маркиньос Ашраф Хакими Рафинья Диас Витинья (ПСЖ) Барселона Бавария Йозуа Киммих Ламин Ямаль Усман Дембеле Гарри Кейн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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