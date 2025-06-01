Лига чемпионов01 июня 2025, 14:33 |
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SofaScore обнародовал команду сезона Лиги чемпионов
Самую лучшую оценку получил Рафинья
01 июня 2025, 14:33 |
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Статистический порталы SofaScore обнародовал символическую сборную сезона Лиги чемпионов.
31 мая состоялся финал турнира между «ПСЖ» и «Интером», в котором парижский клуб добыл разгромную победу со счетом 5:0.
Команда лучших игроков по версии SofaScore:
- Вратарь: Тибо Куртуа (Реал Мадрид)
- Защита: Нун Мендеш (ПСЖ). Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Маркиньос ( ПСЖ), Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Полузащита: Рафинья (Барселона), Витинья (ПСЖ), Йозуа Киммих (Бавария), Ламин Ямаль (Барселона)
- Нападения: Гарри Кейн (Бавария), Усман Дембеле (ПСЖ)
Лучшим игроком стал Рафинья с оценкой 8.24.
Ранее сообщалось о том, что Луис Энрике назвал игрока, которому отдал бы «Золотой мяч».
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