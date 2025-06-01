Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал игрока, которому отдал бы «Золотой мяч»:

Всех волнует вопрос, кому бы я отдал «Золотой мяч». Я бы отдал «Золотой мяч» Усману Дембеле за то, как он защищался в том финале. Вот что называется вести за собой команду. Я искренне верю, что он заслуживает «Золотого мяча», без сомнения, не только за выигранные титулы или забитые голы, но и за то, как он прессингует. Он делал это весь сезон, но в этом финале он проявил себя очень хорошо».

В текущем сезоне Усман Дембеле провел 49 матчей на клубном уровне, забил 33 гола и отдал 15 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» деклассировал «Интер» в финале Лиги чемпионов.