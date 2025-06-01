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  4. Луис Энрике назвал игрока, которому отдал бы Золотой мяч
Франция
01 июня 2025, 10:23 | Обновлено 01 июня 2025, 10:24
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3

Луис Энрике назвал игрока, которому отдал бы Золотой мяч

Испанский коуч ожидаемо выделили Усмана Дембеле

01 июня 2025, 10:23 | Обновлено 01 июня 2025, 10:24
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3
Луис Энрике назвал игрока, которому отдал бы Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле и Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике назвал игрока, которому отдал бы «Золотой мяч»:

Всех волнует вопрос, кому бы я отдал «Золотой мяч». Я бы отдал «Золотой мяч» Усману Дембеле за то, как он защищался в том финале. Вот что называется вести за собой команду. Я искренне верю, что он заслуживает «Золотого мяча», без сомнения, не только за выигранные титулы или забитые голы, но и за то, как он прессингует. Он делал это весь сезон, но в этом финале он проявил себя очень хорошо».

В текущем сезоне Усман Дембеле провел 49 матчей на клубном уровне, забил 33 гола и отдал 15 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» деклассировал «Интер» в финале Лиги чемпионов.

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Луис Энрике Усман Дембеле Золотой мяч ПСЖ
Даниил Кирияка Источник: RMC Sport
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Burevestnik
ну не знаю-не знаю...
мать Судаков  заслуго
- - - - -
ой... йпрст...  шо це я за хню  пишу...
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-1
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easterly
Зозуля хвалить пєтуха за те хвалить він зозулю
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