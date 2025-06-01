Индзаги может оказаться в АПЛ, а также получил предложение из Аль-Хиляля

Итальянский главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает издание talkSport.

По информации источника, Индзаги уже провел переговоры с двумя клубами АПЛ. Журналист издания сообщает, что это «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Также известно, что итальянский тренер получил предложение от «Аль-Хиляля», который предложил Индзаги двухлетний контракт с заработной платой в 25 миллионов евро.

Президент «Интера» сообщил после финального матча Лиги чемпионов, что руководство доверяет тренеру и он может доработать свой контракт до конца, а это еще один сезон.

Сам Индзаги на послематчевой пресс-конференции отказался комментировать свое будущее.