Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Индзаги может оказаться в АПЛ, а также получил предложение из Аль-Хиляля
Англия
01 июня 2025, 09:24 | Обновлено 01 июня 2025, 09:28
333
1

Индзаги может оказаться в АПЛ, а также получил предложение из Аль-Хиляля

Главный тренер «Интера» не прокомментировал свое будущее на пресс-конференции

01 июня 2025, 09:24 | Обновлено 01 июня 2025, 09:28
333
1
Индзаги может оказаться в АПЛ, а также получил предложение из Аль-Хиляля
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает издание talkSport.

По информации источника, Индзаги уже провел переговоры с двумя клубами АПЛ. Журналист издания сообщает, что это «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Также известно, что итальянский тренер получил предложение от «Аль-Хиляля», который предложил Индзаги двухлетний контракт с заработной платой в 25 миллионов евро.

Президент «Интера» сообщил после финального матча Лиги чемпионов, что руководство доверяет тренеру и он может доработать свой контракт до конца, а это еще один сезон.

Сам Индзаги на послематчевой пресс-конференции отказался комментировать свое будущее.

По теме:
ВИДЕО. Реакция Симоне Индзаги на разгромное поражение в финале ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике и Дезире Дуэ на победу в финале ЛЧ
Из года в год. Снова в финале еврокубка забил гол игрок из Марокко
Интер Милан Симоне Индзаги Тоттенхэм Ньюкасл назначение тренера Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Серия A Английская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
Футбол | 31 мая 2025, 14:19 1
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти
Хаби Алонсо даст шанс 4 футболистам Реала, которые не играли при Анчелотти

На Клубный чемпионат мира поедут Чема, Гонсало, Хакобо и Муньос

Франция U-17 – Португалия U-17. Прогноз и анонс на финал ЧЕ U-17
Футбол | 01 июня 2025, 08:03 0
Франция U-17 – Португалия U-17. Прогноз и анонс на финал ЧЕ U-17
Франция U-17 – Португалия U-17. Прогноз и анонс на финал ЧЕ U-17

Поединок состоится 1 июня в 21:30 по Киеву

Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Футбол | 01.06.2025, 00:55
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Бокс | 01.06.2025, 08:11
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Ф1 потеряла пилота перед стартом Гран-при Испании
Авто/мото | 01.06.2025, 08:00
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Ф1 потеряла пилота перед стартом Гран-при Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Команда Ф1 потеряла пилота перед стартом Гран-при Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
З цього Інтера Індзагі вже майже все вичавив. Можливо керівництво сподівається, що рік цей склад ще протягне. А потім спробують будувати нову команду з новим тренером
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 9
Футбол
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 1
Футбол
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 23:28 57
Теннис
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
30.05.2025, 11:43 48
Футбол
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»
31.05.2025, 03:30
Бокс
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
31.05.2025, 06:14 3
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
30.05.2025, 21:53 3
Футбол
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
Офицер ВСУ – о звезде бокса из Украины: «Ты недостоин украинского хлеба»
30.05.2025, 09:22 28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем