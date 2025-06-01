Индзаги может оказаться в АПЛ, а также получил предложение из Аль-Хиляля
Главный тренер «Интера» не прокомментировал свое будущее на пресс-конференции
Итальянский главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге.
Об этом сообщает издание talkSport.
По информации источника, Индзаги уже провел переговоры с двумя клубами АПЛ. Журналист издания сообщает, что это «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».
Также известно, что итальянский тренер получил предложение от «Аль-Хиляля», который предложил Индзаги двухлетний контракт с заработной платой в 25 миллионов евро.
Президент «Интера» сообщил после финального матча Лиги чемпионов, что руководство доверяет тренеру и он может доработать свой контракт до конца, а это еще один сезон.
Сам Индзаги на послематчевой пресс-конференции отказался комментировать свое будущее.
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