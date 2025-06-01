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Лига чемпионов
01 июня 2025, 02:22 |
651
0

Президент Интера сообщил о будущем Индзаги после поражения от ПСЖ

Итальянский клуб уступил в финале с разгромным счетом

01 июня 2025, 02:22 |
651
0
Президент Интера сообщил о будущем Индзаги после поражения от ПСЖ
inter.it

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал поражение в финальном матче Лиги чемпионов с ПСЖ (0:5).

«Это была тяжелая ночь. Мы встретились с соперником, который полностью превзошел нас. Помимо итогового счета, поражение было вполне заслуженным. Но одна неудача не может перечеркнуть сезон, который мы провели. Стоит только вспомнить наш путь в Лиге чемпионов.

Мы встретились с очень сильной командой, и нам хочется извиниться перед нашими болельщиками, которые приехали нас поддержать. Дойти до этого финала было чрезвычайно трудно. Мы полностью заслуживали этого, ведь на пути мы победили «Баварию» и «Барселону». Но в финале мы не справились и не смогли оказать сопротивление, на которое надеялись.

Все равно хочу поблагодарить весь персонал, тренера и каждого. Этот путь, который длился 59 матчей, показывает, что эта команда достойна выступать на таком уровне. Жаль, что сезон заканчивается поражением.

Что касается тренера, то наша позиция не изменилась. Как я уже говорил, у него еще один год контракта, и за последние четыре года он доказал, что заслуживает свою должность. Он показал большой профессионализм, и один разочаровывающий вечер не сотрет всех его достижений.

Мы встретимся и поговорим, независимо от того, как прошел финал. Оправданий нет, но очевидно, что Италия больше не имеет той финансовой мощи, что когда-то: мы не можем конкурировать с клубами, такими как ПСЖ, которые работают с практически неограниченным бюджетом. В то же время Made in Italy – это продукт, способный достигать больших вещей.

Мы дважды это доказали, благодаря качеству нашего тренера и игроков. Мы играли ведущую роль. Есть команды, которые с большей вероятностью становятся фаворитами, и в итоге именно они выигрывают».

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Александр Сильченко Источник: ФК Интер Милан
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