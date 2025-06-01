ВИДЕО. Реакция Симоне Индзаги на разгромное поражение в финале ЛЧ

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал разгромное поражение от ПСЖ (0:5) в финальном матче Лиги чемпионов.

«Я думаю, что ПСЖ заслуживал этой победы. Мы, конечно, разочарованы и расстроены, но путь, который прошли ребята, был выдающимся.

Конечно, такой матч нас не устраивает, но соперник был сильнее. Они выигрывали подборы и перехватывали наши передачи.

Считаю, что этот финал мы не сыграли в полную силу. Мы не завоевали в этом сезоне титулов, но я все равно поблагодарил команду.

Я горжусь тем, что являюсь тренером такой команды, как «Интер».